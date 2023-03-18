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2 часа назад

По каким причинам может резко падать давление

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Повышенное давление – очень распространенная проблема, особенно среди пожилых людей. Гипотония же – пониженное давление – нередко беспокоит и молодых людей.

По каким причинам может резко падать давление
Фото: Unsplash Unsplash

Когда случается гипотонический криз и давление падает настолько, что порой трудно устоять на ногах, необходимо понимать, почему это произошло и как себе помочь.

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Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, "Рамблер" поговорил с экспертом – врачом общей практики Денисом Прокофьевым.

Гипотония — это падение давления ниже отметки 90/60. Бывают ситуации, когда это эпизодическое падение, которое не несет никакой опасности. Оно никак не связано с состоянием организма, а чаще связано с внешними факторами и изменениями погодного атмосферного давления.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Бывает также ортостатическая гипотензия — это ряд хронических заболеваний, которые могут приводить к гипотонии:
  • эндокринные заболевания,
  • болезни сосудистого геенна,
  • неврологические патологии.
Еще один вид — кризовое падение давления — может быть сигналом трех самых серьезных заболеваний: это кардиогенный шок, падение уровня сахара в крови или кровотечение. Эти три заболевания очень опасны, и самостоятельно справиться с ними очень сложно.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

При падении артериального давления появляются соответствующие симптомы: слабость, головокружение, бледность кожных покровов, – все это наблюдается при гипотонии.

Оксану Самойлову госпитализировали с низким давлением

Самостоятельно купировать гипотонический криз можно посредством препаратов, содержащих кофеин и препаратов, усиливающих кровообращение. Но лучше все-таки при гипотоническом кризе вызвать бригаду скорой помощи.

Болезни и лекарства,Оксана Самойлова,
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