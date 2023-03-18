По каким причинам может резко падать давление

Повышенное давление – очень распространенная проблема, особенно среди пожилых людей. Гипотония же – пониженное давление – нередко беспокоит и молодых людей.
Когда случается гипотонический криз и давление падает настолько, что порой трудно устоять на ногах, необходимо понимать, почему это произошло и как себе помочь.
Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, "Рамблер" поговорил с экспертом – врачом общей практики Денисом Прокофьевым.
При падении артериального давления появляются соответствующие симптомы: слабость, головокружение, бледность кожных покровов, – все это наблюдается при гипотонии.
Самостоятельно купировать гипотонический криз можно посредством препаратов, содержащих кофеин и препаратов, усиливающих кровообращение. Но лучше все-таки при гипотоническом кризе вызвать бригаду скорой помощи.