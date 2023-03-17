Врач назвал запрещенные при мигрени продукты

Ни в коем случае при мигрени не стоит употреблять твердые сыры, томаты и пасту из них. Об этом заявил врач-невролог Александр Комаров.
Специалист объяснил, что эти продукты только усиливают головную боль, «провоцируют мигренеподобные приступы». Также при таком недуге не рекомендуется пить красное сухое вино.
«Красное сухое вино вызывает кратковременный спазм сосудов и впоследствии запускает реакцию мигрени, может появиться пульсирующая головная боль, потом тяжелая головная боль длительного течения», — сказал специалист News.ru.
Ранее «Парламентская газета» писала, что употребление анальгетиков для снятия головной боли может только усилить этот симптом. Врач-терапевт Надежда Чернышова отметила, что причиной головной боли после выпитого средства может быть индивидуальная непереносимость препарата или несоблюдение допустимой дозировки. Она посоветовала не злоупотреблять обезболивающими во избежание привыкания к ним.