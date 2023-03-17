Врач назвал запрещенные при мигрени продукты

Ни в коем случае при мигрени не стоит употреблять твердые сыры, томаты и пасту из них. Об этом заявил врач-невролог Александр Комаров.

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Специалист объяснил, что эти продукты только усиливают головную боль, «провоцируют мигренеподобные приступы». Также при таком недуге не рекомендуется пить красное сухое вино.

«Красное сухое вино вызывает кратковременный спазм сосудов и впоследствии запускает реакцию мигрени, может появиться пульсирующая головная боль, потом тяжелая головная боль длительного течения», — сказал специалист News.ru.