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45 минут назад

Врачи из США рекомендовали провериться на гепатит B всем взрослым как минимум раз в жизни

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний США обновили рекомендации по скринингу на гепатит В: теперь пройти тест на вирус как минимум раз в жизни рекомендуется всем людям в возрасте 18 лет или старше. Об этом сообщает MedicalXpress.

Врачи рекомендуют провериться на гепатит B хотя бы раз в жизни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Люди с хроническим вирусным гепатитом В подвержены повышенному риску рака печени, цирроза печени и на 70-85% чаще умирают преждевременно, чем население в целом. Вирус передается при контакте с инфицированной кровью или биологическими жидкостями, например во время беременности или родов, половым путем или при употреблении инъекционных наркотиков. Часто инфекция долго протекает бессимптомно. Вакцинация считается высокоэффективной для предотвращения заражения.

Ранее пройти тест на инфекцию рекомендовали людям из групп высокого риска: имеющим несколько половых партнеров, инфицированным гепатитом С, а также заключенным. Новые рекомендации включают скрининг на гепатит В с использованием трех лабораторных тестов (HBsAg, анти-HBs, анти-HBc) не менее одного раза в течение жизни для взрослых в возрасте 18 лет и старше. Людям из групп высокого риска рекомендуется проходить обследование на гепатит В периодически.

Как считают ученые, эта мера позволит предотвратить развитие цирроза, рака, необходимость в трансплантации печени и смерти у многих людей.

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