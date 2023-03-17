По каким признакам распознать анемию

Анемия возникает из-за низкого уровня гемоглобина в организме, распознать её можно по нескольким явным признакам. О них «Клопс» рассказала терапевт Яна Белоусова.

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По словам врача, появиться недуг может по нескольким причинам: из-за обильных кровопотерь, заболеваний ЖКТ и почек. В зоне риска часто оказываются веганы и вегетарианцы, поскольку их пища недостаточно богата железом.

трещины в уголках рта,

бледность кожи и слизистых,

снижение аппетита,

изменение вкусовых предпочтений — желание есть мел, песок и прочее,

головокружение,

обмороки,

быстрая утомляемость. Насторожиться стоит при наблюдении следующих симптомов:

«При лечении анемии дефицит железа невозможно восполнить только продуктами питания. Необходим курс лечения, который должен идти не неделю, а как минимум три месяца для полного восстановления уровня железа в организме пациента,» — отмечает эксперт.

Профилактика этого заболевания — хорошее, сбалансированное питание. Улучшают усвоение железа продукты, богатые витаминами С и И12, а также такие микроэлементы, как фолиевая кислота, цинк и медь. А вот кофе, чай и молоко препятствуют его всасыванию.