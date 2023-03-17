По каким признакам распознать анемию

Анемия возникает из-за низкого уровня гемоглобина в организме, распознать её можно по нескольким явным признакам. О них «Клопс» рассказала терапевт Яна Белоусова.
По словам врача, появиться недуг может по нескольким причинам: из-за обильных кровопотерь, заболеваний ЖКТ и почек. В зоне риска часто оказываются веганы и вегетарианцы, поскольку их пища недостаточно богата железом.
«При лечении анемии дефицит железа невозможно восполнить только продуктами питания. Необходим курс лечения, который должен идти не неделю, а как минимум три месяца для полного восстановления уровня железа в организме пациента,» — отмечает эксперт.
Профилактика этого заболевания — хорошее, сбалансированное питание. Улучшают усвоение железа продукты, богатые витаминами С и И12, а также такие микроэлементы, как фолиевая кислота, цинк и медь. А вот кофе, чай и молоко препятствуют его всасыванию.
Белоусова настаивает: искать причину анемии необходимо, чтобы не допустить развития других серьёзных заболеваний, например, язвенного колита. Для консультации врача и определения диагноза пациенту предстоит сдать анализы.