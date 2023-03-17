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16 минут назад

По каким признакам распознать анемию

Клопс.Ru

Анемия возникает из-за низкого уровня гемоглобина в организме, распознать её можно по нескольким явным признакам. О них «Клопс» рассказала терапевт Яна Белоусова.

По каким признакам распознать анемию
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам врача, появиться недуг может по нескольким причинам: из-за обильных кровопотерь, заболеваний ЖКТ и почек. В зоне риска часто оказываются веганы и вегетарианцы, поскольку их пища недостаточно богата железом.

Насторожиться стоит при наблюдении следующих симптомов:
  • трещины в уголках рта,
  • бледность кожи и слизистых,
  • снижение аппетита,
  • изменение вкусовых предпочтений — желание есть мел, песок и прочее,
  • головокружение,
  • обмороки,
  • быстрая утомляемость.

«При лечении анемии дефицит железа невозможно восполнить только продуктами питания. Необходим курс лечения, который должен идти не неделю, а как минимум три месяца для полного восстановления уровня железа в организме пациента,» — отмечает эксперт.

Профилактика этого заболевания — хорошее, сбалансированное питание. Улучшают усвоение железа продукты, богатые витаминами С и И12, а также такие микроэлементы, как фолиевая кислота, цинк и медь. А вот кофе, чай и молоко препятствуют его всасыванию.

Белоусова настаивает: искать причину анемии необходимо, чтобы не допустить развития других серьёзных заболеваний, например, язвенного колита. Для консультации врача и определения диагноза пациенту предстоит сдать анализы.

Болезни и лекарства,
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