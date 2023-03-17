Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Почему ватные палочки нужно использовать осторожно

Российская Газета

Отит могут спровоцировать несколько факторов, в числе которых неаккуратное использование ватных палочек или чужих наушников. Об этом рассказал оториноларинголог "СМ-Клиника" Антон Ризаев, сообщает "Газета.Ru".

Почему ватные палочки нужно использовать осторожно
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Он уточнил, что отит может возникнуть из-за размножения инфекции в результате повреждения наружного слухового прохода ватными палочками или использования чужих наушников или блютуз-гарнитуры.

Чаще всего, по оценке врача, отит появляется из-за долгого нахождения воды в наружном слуховом проходе - не важно, морская это вода или пресная.

При этом Антон Ризаев напомнил об опасности сквозняков - будь то длительное нахождение под кондиционером или поездка с открытым окном в автомобиле.

Ранее "РГ" писала о советах отоларинголога о правильном использовании наушников. Заведующий кафедрой оториноларингологии, доктор медицинских наук, профессор ОмГМУ Юрий Кротов рассказал о том, какие заболевания могут развиться в результате неправильного использования наушников.

Болезни и лекарства,Юрий Кротов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий