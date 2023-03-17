Почему ватные палочки нужно использовать осторожно

Отит могут спровоцировать несколько факторов, в числе которых неаккуратное использование ватных палочек или чужих наушников. Об этом рассказал оториноларинголог "СМ-Клиника" Антон Ризаев, сообщает "Газета.Ru".

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Он уточнил, что отит может возникнуть из-за размножения инфекции в результате повреждения наружного слухового прохода ватными палочками или использования чужих наушников или блютуз-гарнитуры.

Чаще всего, по оценке врача, отит появляется из-за долгого нахождения воды в наружном слуховом проходе - не важно, морская это вода или пресная.

При этом Антон Ризаев напомнил об опасности сквозняков - будь то длительное нахождение под кондиционером или поездка с открытым окном в автомобиле.