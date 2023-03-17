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2 часа назад

6 причин хронического насморка

Клопс.Ru

Хронический насморк может быть вызван разными причинами и не всегда связан с простудами.

6 причин хронического насморка
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

О факторах, которые влияют на возникновение недуга, «Клопс» рассказал отоларинголог Анатолий Гришин.

Запоминайте.

1.Аллергия

С хронической заложенностью носа чаще всего сталкиваются аллергики. Ситуация особенно обостряется в весенний период цветения. Хронический насморк может быть вызван реакцией организма на пыльцу растений, пищевые добавки и шерсть домашних животных.

2.Неправильное лечение простуды

Зачастую любители самолечения выбирают неэффективное лечение, например, борются с насморком с помощью сосудосуживающих капель. Частое и бесконтрольное использование препаратов приводит к привыканию, плохой работе слизистой и хроническим спазмам носа.

3.Кариес

При наличии запущенного кариеса в ротовой полости инфекция с лёгкостью проникает в придаточные пазухи носа и вызывает воспаление, дальше — гайморит. Без похода к стоматологу лечить нос бесполезно.

4.Искривлённая носовая перегородка

Ещё одна очень распространённая причина заложенного носа. Из-за деформации носовой перегородки меняется потоки воздуха, что раздражает слизистую оболочку. Результат — носовые пазухи начинают отекать.

5.Ослабленный иммунитет

Бесконтрольный прием антибиотиков на фоне ослабленной иммунной системы человека может стать причиной появления грибковой инфекции. Симптомы проявляются в виде сухости, зуда и ощущением дискомфорта. Заложенность носа чередуется с обильными творожистыми выделениями.

6.Инородное тело

Причиной хронического насморка может стать и посторонний предмет, застрявший в пазухах носа. Речь не только о бусинах или деталях игрушки, как это случается у малышей. Взрослые люди могут незаметно вдохнуть раздражающую слизистую мелочь. Допустим, если работают на производстве или много времени проводят на улице.

Что говорит врач?

«Классическая заложенность носа проходит на 7-10 день, а если сохраняется дольше, то пора обратиться к специалисту. Иногда ситуация усложняется, и насморк может вызвать сочетание различных факторов. Установить истинную причину может только врач», — подчеркнул отоларинголог Анатолий Гришин.

Болезни и лекарства,Анатолий Гришин,
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