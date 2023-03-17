6 причин хронического насморка

Хронический насморк может быть вызван разными причинами и не всегда связан с простудами.
О факторах, которые влияют на возникновение недуга, «Клопс» рассказал отоларинголог Анатолий Гришин.
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С хронической заложенностью носа чаще всего сталкиваются аллергики. Ситуация особенно обостряется в весенний период цветения. Хронический насморк может быть вызван реакцией организма на пыльцу растений, пищевые добавки и шерсть домашних животных.
Зачастую любители самолечения выбирают неэффективное лечение, например, борются с насморком с помощью сосудосуживающих капель. Частое и бесконтрольное использование препаратов приводит к привыканию, плохой работе слизистой и хроническим спазмам носа.
При наличии запущенного кариеса в ротовой полости инфекция с лёгкостью проникает в придаточные пазухи носа и вызывает воспаление, дальше — гайморит. Без похода к стоматологу лечить нос бесполезно.
Ещё одна очень распространённая причина заложенного носа. Из-за деформации носовой перегородки меняется потоки воздуха, что раздражает слизистую оболочку. Результат — носовые пазухи начинают отекать.
Бесконтрольный прием антибиотиков на фоне ослабленной иммунной системы человека может стать причиной появления грибковой инфекции. Симптомы проявляются в виде сухости, зуда и ощущением дискомфорта. Заложенность носа чередуется с обильными творожистыми выделениями.
Причиной хронического насморка может стать и посторонний предмет, застрявший в пазухах носа. Речь не только о бусинах или деталях игрушки, как это случается у малышей. Взрослые люди могут незаметно вдохнуть раздражающую слизистую мелочь. Допустим, если работают на производстве или много времени проводят на улице.
«Классическая заложенность носа проходит на 7-10 день, а если сохраняется дольше, то пора обратиться к специалисту. Иногда ситуация усложняется, и насморк может вызвать сочетание различных факторов. Установить истинную причину может только врач», — подчеркнул отоларинголог Анатолий Гришин.