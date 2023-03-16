Названы главные ошибки при лечении ОРВИ и гриппа

При самостоятельном лечении гриппа и ОРВИ люди часто допускают ошибки, которые затягивают процесс выздоровления. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По ее словам, есть несколько распространенных просчетов. Среди них:
Принимая антибактериальные препараты, люди думают, что помогают себе, но это не так. Антибиотики не воздействуют на вирус. Принимая их без показаний, нарушается работа иммунной системы и микробиоты, а также развивается антибиотикорезистентность.
Температура — признак естественной борьбы организма с инфекцией. Как рассказала специалист, когда люди принимают препараты при температуре 37, создается иллюзия выздоровления, хотя это не так, организму еще нужно восстановиться.
Благодаря приему жаропонижающих препаратов люди снимают основные симптомы болезни и возвращаются к привычному образу жизни — ходят на работу, занимаются спортом и контактируют с другими людьми.
Доктор отметила, что в первые дни болезни лучше соблюдать постельный режим.
Врач-иммунолог рассказала о способах приема антибиотиков и чем опасен их прием без назначения. Бесконтрольный прием лекарств, по ее словам, может затянуть болезнь.