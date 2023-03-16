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2 часа назад

«Думают, что помогают, но это не так»: главные ошибки при лечении ОРВИ и гриппа

Вечерняя Москва

При самостоятельном лечении гриппа и ОРВИ люди часто допускают ошибки, которые затягивают процесс выздоровления. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Названы главные ошибки при лечении ОРВИ и гриппа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, есть несколько распространенных просчетов. Среди них:

Прием антибиотиков без назначения

Принимая антибактериальные препараты, люди думают, что помогают себе, но это не так. Антибиотики не воздействуют на вирус. Принимая их без показаний, нарушается работа иммунной системы и микробиоты, а также развивается антибиотикорезистентность.

Использование препаратов, которые воздействуют на симптомы заболевания

Температура — признак естественной борьбы организма с инфекцией. Как рассказала специалист, когда люди принимают препараты при температуре 37, создается иллюзия выздоровления, хотя это не так, организму еще нужно восстановиться.

Несоблюдение постельного режима

Благодаря приему жаропонижающих препаратов люди снимают основные симптомы болезни и возвращаются к привычному образу жизни — ходят на работу, занимаются спортом и контактируют с другими людьми.

Доктор отметила, что в первые дни болезни лучше соблюдать постельный режим.

Врач-иммунолог рассказала о способах приема антибиотиков и чем опасен их прием без назначения. Бесконтрольный прием лекарств, по ее словам, может затянуть болезнь.

Болезни и лекарства,
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