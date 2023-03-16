Врач рассказал, как спастись от сибирской язвы

Резервуаром для возбудителя сибирской язвы служит внешняя среда (зараженная почва) и животные, по этой причине нужно внимательно относиться к выбору мясной продукции. Об этом заявил заслуженный врач России Александр Мясников.

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Как писала «Парламентская газета», ранее было выявлено два случая заражения сибирской язвой в Чувашии. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, терапевтический прогноз благоприятный, сообщил глава республики Олег Николаев.

По информации ТАСС, причиной заражения сибирской язвой стал контакт с разделанной тушей быка. Роспотребнадзор провел дезинфекцию в очаге.

«Сейчас сожжено 2400 трупов животных, дабы избежать эпидемии. Споры живут 10 лет, в могилах они могут жить чуть ли не сотни лет. Автоклав — 40 минут», — рассказал Мясников «Общественной службе новостей» и призвал обращать внимание «на место жительства и происхождение мяса», которое употребляется в пищу.