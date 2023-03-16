Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказал, как спастись от сибирской язвы

Парламентская газета

Резервуаром для возбудителя сибирской язвы служит внешняя среда (зараженная почва) и животные, по этой причине нужно внимательно относиться к выбору мясной продукции. Об этом заявил заслуженный врач России Александр Мясников.

Врач рассказал, как спастись от сибирской язвы
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Как писала «Парламентская газета», ранее было выявлено два случая заражения сибирской язвой в Чувашии. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, терапевтический прогноз благоприятный, сообщил глава республики Олег Николаев.

По информации ТАСС, причиной заражения сибирской язвой стал контакт с разделанной тушей быка. Роспотребнадзор провел дезинфекцию в очаге.

«Сейчас сожжено 2400 трупов животных, дабы избежать эпидемии. Споры живут 10 лет, в могилах они могут жить чуть ли не сотни лет. Автоклав — 40 минут», — рассказал Мясников «Общественной службе новостей» и призвал обращать внимание «на место жительства и происхождение мяса», которое употребляется в пищу.

В последний раз в Москве вспышка сибирской язвы была зафиксирована в 1996 году, в России 24 января 2016 года, дополнил специалист и подчеркнул, что несколько лет назад от нее перестали прививать.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,Олег Николаев,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий