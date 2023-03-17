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2 часа назад

Врач предупредила о вреде постоянного использования сосудосуживающих капель

Вечерняя Москваиещё 1

Заложенность носа в период простуды становится большой проблемой. Чтобы избавиться от нее, многие применяют сосудосуживающие капли и спреи. Но такие средства могут привести к формированию зависимости.

Врач предупредила о вреде использования сосудосуживающих капель
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Елена Зяблова, зависимость от сосудосуживающих капель для носа часто является следствием превышения рекомендованных сроков их применения. Кроме того, часто пациенты самостоятельно назначают себе подобные средства, без консультации с врачом.

Зависимость от сосудосуживающих капель оказывает негативное влияние на организм. Сосуды носовой полости перестают работать самостоятельно. Чем дольше человек использует капли, тем сложнее отказаться от них. У человека возникает «хронический насморк», а его причина кроется в постоянном использовании капель, передает «МИР 24».

В свою очередь врач общей практики, руководитель терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский рассказал, что при насморке стоит обратиться к специалистам, если также наблюдаются лихорадка, сильные головные или боли в области гайморовых пазух и в верхней части надбровных областей, передает RT.

Болезни и лекарства,Елена Зяблова,
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