Минздрав: высокое потребление соли повышает артериальное давление

В Минздраве предупредили об опасностях большого потребления соли. Медики рассказали, что от этого могут возникнуть проблемы с повышенным артериальным давлением.

Фото: СОВА СОВА

В среднем в день человек употребляет около 11 граммов соли, что в 2 раза превышает норму. Безопасный уровень - 5 граммов ежедневно.

44 % населения имеют привычку досаливать уже солёную пищу. Например, так делает каждый второй мужчина. Медики утверждают, что большое употребление соли повышает риск смерти мужчин на 41 %.