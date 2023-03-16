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1 час назад

Минздрав: высокое потребление соли повышает артериальное давление

СОВА

В Минздраве предупредили об опасностях большого потребления соли. Медики рассказали, что от этого могут возникнуть проблемы с повышенным артериальным давлением.

Минздрав: высокое потребление соли повышает артериальное давление
Фото: СОВАСОВА

В среднем в день человек употребляет около 11 граммов соли, что в 2 раза превышает норму. Безопасный уровень - 5 граммов ежедневно.

44 % населения имеют привычку досаливать уже солёную пищу. Например, так делает каждый второй мужчина. Медики утверждают, что большое употребление соли повышает риск смерти мужчин на 41 %.

Кроме того, могут начаться проблемы с повышенным артериальным давлением. Врачи советуют существенно снизить количество употребляемой соли.

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