В России создали прививку от аллергии на березовую пыльцу

В российском Институте иммунологии ФМБА создали "спасение" для всех аллергиков в весенний период. Там разработали прививку от аллергии на берёзовую пыльцу и другие аллергены.

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Вакцину создавали вместе с коллегами из Венского медуниверситета. Препарат, кроме березовой пыльцы, обезопасит также от аллергенов на яблоки, персики, арахис и сою.

Вакцина появится в российских больницах через 1,5-2 года. Сейчас препарат проходит все клинические испытания.