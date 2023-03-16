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3 часа назад

В России создали прививку от аллергии на березовую пыльцу

СОВА

В российском Институте иммунологии ФМБА создали "спасение" для всех аллергиков в весенний период. Там разработали прививку от аллергии на берёзовую пыльцу и другие аллергены.

В России создали прививку от аллергии на березовую пыльцу
Фото: СОВАСОВА

Вакцину создавали вместе с коллегами из Венского медуниверситета. Препарат, кроме березовой пыльцы, обезопасит также от аллергенов на яблоки, персики, арахис и сою.

Вакцина появится в российских больницах через 1,5-2 года. Сейчас препарат проходит все клинические испытания.

Главное, что вакцина не только уменьшает симптомы, но и влияет на причину, а также течение аллергии. Медики уточнили: нужно будет сделать всего 3-5 прививок. При этом современные средства с аналогичными характеристиками предполагают 30 процедур.

Болезни и лекарства,ФМБА России,
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