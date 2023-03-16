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39 минут назад

Иммунолог объяснила причины, по которым люди тяжело переносят невысокую температуру

Москва24иещё 2

Кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Дарья Жукова объяснила, по каким причинам небольшое повышение температуры тела во время болезни человек переносит тяжелее, чем лихорадку. Об этом сообщает "Газета.ру".

Причины, по которым люди тяжело переносят невысокую температуру
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Жукова отметила, что во время повышения температуры иммунитет человека начинает борьбу с инфекцией. Среди общих симптомов инфекционного процесса она выделила боли в мышцах, суставах, общую слабость и утомляемость, головную боль. Все это является результатом токсинов, выделяемых бактериями и вирусами.

"Симптомы и жалобы при повышенной температуре редко связаны с самой лихорадкой, они обусловлены течением заболевания, вызывающего лихорадку как защитную реакцию организма", – уточнила врач.

Она добавила, что причина, по которой человек сложнее переносит температуру, например, в 37,5 градуса, чем в 40, сугубо психологическая. При высокой отметке на градуснике человек с удовольствием продолжил бы заниматься привычными делами, работой, учебой, но его самочувствие не позволяет этого сделать. При невысокой температуре недомогание начинает постепенно накапливаться в течение дня.

"Так, пациенты пытаются продолжить жить в прежнем ритме, но это усиливает симптомы болезни, обычные задачи становятся трудновыполнимыми. Именно поэтому кажется, что болезнь переносится хуже, чем дома в постели даже с более высокой лихорадкой", – заявила Жукова.

Ранее врач-фониатр Дарья Харина напомнила, что последствия заболевания в виде осиплости голоса могут преследовать человека вплоть до нескольких недель. Она дала советы по быстрому возврату голоса перед важными событиями и подчеркнула, что разговоры шепотом наносят еще больше вреда связкам.

Болезни и лекарства,Дарья Жукова,
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