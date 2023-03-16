Причины, по которым люди тяжело переносят невысокую температуру

Кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Дарья Жукова объяснила, по каким причинам небольшое повышение температуры тела во время болезни человек переносит тяжелее, чем лихорадку. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Жукова отметила, что во время повышения температуры иммунитет человека начинает борьбу с инфекцией. Среди общих симптомов инфекционного процесса она выделила боли в мышцах, суставах, общую слабость и утомляемость, головную боль. Все это является результатом токсинов, выделяемых бактериями и вирусами.

"Симптомы и жалобы при повышенной температуре редко связаны с самой лихорадкой, они обусловлены течением заболевания, вызывающего лихорадку как защитную реакцию организма", – уточнила врач.

Она добавила, что причина, по которой человек сложнее переносит температуру, например, в 37,5 градуса, чем в 40, сугубо психологическая. При высокой отметке на градуснике человек с удовольствием продолжил бы заниматься привычными делами, работой, учебой, но его самочувствие не позволяет этого сделать. При невысокой температуре недомогание начинает постепенно накапливаться в течение дня.

"Так, пациенты пытаются продолжить жить в прежнем ритме, но это усиливает симптомы болезни, обычные задачи становятся трудновыполнимыми. Именно поэтому кажется, что болезнь переносится хуже, чем дома в постели даже с более высокой лихорадкой", – заявила Жукова.