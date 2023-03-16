Какие симптомы сигнализируют о начале сахарного диабета

Чрезмерная жажда, полиурия, сухость кожи и проблемы со зрением - основные симптомы, которые свидетельствуют о повышении сахара в крови, пишут иностранные СМИ. В свою очередь, это состояние может стать предвестником развития диабета.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Высокий уровень сахара (глюкозы) в крови - или гипергликемия - связан с недостаточной секрецией или действием гормона инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой. Уровень сахара в крови должен снижаться, когда глюкоза всасывается в клетки. Нарушение этого процесса и вызывает повышение уровня сахара.

Почему это происходит? Из-за нарушения обмена веществ, генетических и аутоиммунных заболеваний, частых стрессов. Возникает риск развития диабета второго типа, появляются осложнения в работе сердца, почек, глаз или кровеносных сосудов.

Высокий уровень сахара в крови может привести к обезвоживанию клеток, которые нуждаются в нем для метаболизма питательных веществ и преобразования их в энергию. Выражается это в том, что человек часто чувствует жажду и сухость во рту.

Если сахар в крови поднимается, то это дополнительная нагрузка на почки. Развивается полиурия.

Повышенный сахар - это всегда сухая и проблемная кожа. Из-за того, что гипергликемия ухудшает иммунную систему, могут начать размножаться бактерии, приводящие к образованию прыщей. А из-за обезвоживания организма кожа быстрее высыхает. Как следствие - быстрое развитие процессов старения кожи.

Зрение от сахара тоже страдает. Основные проявления - нечеткое изображение, нечеткость ночного видения или сложности с распознаванием цветов. К тому же учащаются головные боли.

Среди основных способов снижения количества сахара в крови - физическая активность, минимизация простых сахаров в рационе, прием уменьшающих уровень сахара препаратов по назначению врача.