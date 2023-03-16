Вирус папилломы человека: что нужно знать и как защититься

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – это не один, а целая группа вирусов, которые передаются не только половым путем, но и контактно-бытовым. Большинство людей заражаются ими еще в детском или подростковом возрасте и в течение всей жизни остаются их носителями, сообщают изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе сети медицинских лабораторий KDL.
На данный момент выделяют сотни разновидностей ВПЧ. Некоторые из них не представляют серьезной угрозы для здоровья человека. Однако другие могут приводить к злокачественным опухолям шейки матки, анального канала, влагалища и других. Несмотря на то, что многие люди являются носителями ВПЧ, в том числе и высокоонкогенных типов этого вируса, не все заболевают раком. Чаще всего вирус под воздействием иммунитета удаляется из организма или переходит в неактивное состояние.
На сегодняшний день еще не придумали лекарств, благодаря которым можно вылечить ВПЧ-инфекцию. Но предотвратить заражение вирусом папилломы человека вполне реально. Снизить риск развития инфекции можно с помощью прививки от ВПЧ. Уже несколько десятилетий существуют вакцины, защищающие сразу от нескольких опасных типов этого вируса. Их безопасность и эффективность подтверждена в ходе многолетних наблюдений.
«Лучшее время для того, чтобы сделать прививку – подростковый возраст до начала половой жизни, то есть примерно в 9-13 лет. Вакцинация состоит из двух этапов, между которыми должно пройти полгода. Последние исследования показывают, что прививать целесообразно не только девочек, но и мальчиков. Это снизит шансы на распространение вируса, а также поможет предотвратить ряд онкозаболеваний, в том числе и мужских», – рассказывает руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.
В большинстве случаев люди боятся прививаться от ВПЧ из-за того, что прививка может привести к бесплодию. Однако, это миф. Врачи и ученые собрали статистику и опровергли тот факт, что прививка от ВПЧ и бесплодие каким-либо образом связаны.
Кроме того, врачи рекомендуют сделать прививку не только подросткам, но и взрослым. Вакцина защищает сразу от многих опасных типов ВПЧ. Даже если вы не являетесь носителем данного вируса, прививка поможет защититься от него.
Узнать, носителями каких типов папилломавирусов являетесь именно вы, можно, сдав скрининговый анализ «ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ), типирование с определением 21 типа». Для проведения исследования необходимо сдать биоматериал в виде мазка с шейки матки, из уретры или из цервикального канала.