Вирус папилломы человека: что нужно знать и как защититься

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – это не один, а целая группа вирусов, которые передаются не только половым путем, но и контактно-бытовым. Большинство людей заражаются ими еще в детском или подростковом возрасте и в течение всей жизни остаются их носителями, сообщают изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе сети медицинских лабораторий KDL.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

На данный момент выделяют сотни разновидностей ВПЧ. Некоторые из них не представляют серьезной угрозы для здоровья человека. Однако другие могут приводить к злокачественным опухолям шейки матки, анального канала, влагалища и других. Несмотря на то, что многие люди являются носителями ВПЧ, в том числе и высокоонкогенных типов этого вируса, не все заболевают раком. Чаще всего вирус под воздействием иммунитета удаляется из организма или переходит в неактивное состояние.

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На сегодняшний день еще не придумали лекарств, благодаря которым можно вылечить ВПЧ-инфекцию. Но предотвратить заражение вирусом папилломы человека вполне реально. Снизить риск развития инфекции можно с помощью прививки от ВПЧ. Уже несколько десятилетий существуют вакцины, защищающие сразу от нескольких опасных типов этого вируса. Их безопасность и эффективность подтверждена в ходе многолетних наблюдений.

«Лучшее время для того, чтобы сделать прививку – подростковый возраст до начала половой жизни, то есть примерно в 9-13 лет. Вакцинация состоит из двух этапов, между которыми должно пройти полгода. Последние исследования показывают, что прививать целесообразно не только девочек, но и мальчиков. Это снизит шансы на распространение вируса, а также поможет предотвратить ряд онкозаболеваний, в том числе и мужских», – рассказывает руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

В большинстве случаев люди боятся прививаться от ВПЧ из-за того, что прививка может привести к бесплодию. Однако, это миф. Врачи и ученые собрали статистику и опровергли тот факт, что прививка от ВПЧ и бесплодие каким-либо образом связаны.

Кроме того, врачи рекомендуют сделать прививку не только подросткам, но и взрослым. Вакцина защищает сразу от многих опасных типов ВПЧ. Даже если вы не являетесь носителем данного вируса, прививка поможет защититься от него.