Ошибка, которая резко повышает риск рака поджелудочной

Паническая боязнь солнца - как провокатора различных заболеваний - большая ошибка. В том случае, конечно, если у человека нет противопоказаний от врача. В ситуации помог разобраться онколог и хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале.

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Нормальный уровень витамина D, в том числе полученный от солнца, снижает риск появления различных видов рака. А вот его недостаток грозит появлением массы проблем в организме, которые могут быть связаны с развитием злокачественного процесса.

Стремление максимально защитить себя от воздействия солнечных лучей (что особенно актуально весной, с наступлением теплых дней) может быть ошибкой. Дело в том, что в последнее время многие воспринимают загар, как провокатора онкологии. Но парадокс в том, что полученный от солнца витамин D на самом деле помогает защититься, например, от рака кожи на клеточном уровне, отметил онколог.

При этом "недостаток витамина D способен удвоить риск развития рака поджелудочной железы", подчеркнул специалист.

"В теплое время года я рекомендую использовать солнцезащитный крем", - пишет Карасев, отмечая вместе с тем, что утреннее и вечернее пребывание на солнце - это особый разговор.

Рано утром и вечером пребывание на солнце в течение 10-15 минут без специальной защиты повышает уровень витамина D, уточнил врач. Он напомнил, что витамин D также можно получить из пищи и пищевых добавок.