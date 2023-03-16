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1 минуту назад

Симптомы, которые свидетельствуют о кори

Секрет Фирмы

Среди признаков заболевания врач назвала упадок сил, кашель, насморк и возникновение белых пятен на слизистой щёк. Сначала у пациента с корью наблюдаются симптомы которые напоминают простуду, а потом уже происходит дальнейшее осложнение.

Симптомы, которые свидетельствуют о кори
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Елена Мескина также рассказала «Вечерней Москве», как люди заражаются корью.

Она напомнила, что болезнь передаётся воздушно-капельным путём. Сначала вирус оказывается на слизистых оболочках дыхательных путей, а потом начинает распространяться по организму через кровь.

«Источником и распространителем болезни является больной человек. Наибольшую опасность заражённый представляет в первые дни заболевания», — подчеркнула врач.

По словам специалиста, на пятый день болезни на лице и теле появляются сыпь и пигментация.

Последствия кори

Ранее врач-педиатр Евгения Лушнова рассказала , что детские инфекции, среди которых и корь, могут быть смертельны для взрослого. Корь — тяжёлая болезнь для взрослых, потому что чаще, чем у детей, вызывает поражение головного мозга (коревой энцефалит, который грозит гибелью или тяжёлыми последствиями для психики и здоровья в целом) и лёгких.

12 марта Роспотребнадзор сообщил , что в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской областях, Алтайском и Краснодарском краях и других регионах произошли вспышки кори из-за непривитых мигрантов. Граждане стран ближнего зарубежья приезжают уже заболевшими или заражаются корью в России.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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