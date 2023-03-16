Симптомы, которые свидетельствуют о кори

Среди признаков заболевания врач назвала упадок сил, кашель, насморк и возникновение белых пятен на слизистой щёк. Сначала у пациента с корью наблюдаются симптомы которые напоминают простуду, а потом уже происходит дальнейшее осложнение.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Елена Мескина также рассказала «Вечерней Москве», как люди заражаются корью.

Она напомнила, что болезнь передаётся воздушно-капельным путём. Сначала вирус оказывается на слизистых оболочках дыхательных путей, а потом начинает распространяться по организму через кровь.

«Источником и распространителем болезни является больной человек. Наибольшую опасность заражённый представляет в первые дни заболевания», — подчеркнула врач.

По словам специалиста, на пятый день болезни на лице и теле появляются сыпь и пигментация.

Последствия кори

Ранее врач-педиатр Евгения Лушнова рассказала , что детские инфекции, среди которых и корь, могут быть смертельны для взрослого. Корь — тяжёлая болезнь для взрослых, потому что чаще, чем у детей, вызывает поражение головного мозга (коревой энцефалит, который грозит гибелью или тяжёлыми последствиями для психики и здоровья в целом) и лёгких.