Биолог рассказал, нужно ли опасаться вспышки сибирской язвы

В Чувашии семейная пара попала в больницу с сибирской язвой. Заражение произошло во время забоя и разделки домашнего быка за счет попадания крови животного в рану человека. Доктор биологических наук, профессор, академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что к развитию эпидемии предпосылок нет.
«Это бактериальная инфекция, которая лечится довольно легко антибиотиками, если заражение произошло путем попадания бактерий через кожу или через употребление в пищу. При накожном пути болезнь легко распознается – появляющиеся язвы выглядят, как будто посыпаны углем. Не зря инфекция называется Bacillus anthracis – от слова «антрацит», уголь. Есть и третий путь, аэрозольный, он лечится намного тяжелее, но и для заражения он требует очень больших доз», – рассказал эксперт о способах передачи инфекции.
Он добавил, что для заражения через употребление в пищу мяса больного животного, это мясо должно быть сырым. Термическая обработка при 100 градусах, или кипячение, гарантированно уничтожает возбудителя болезни.
Сергей Нетесов также пояснил, каким образом могли заразиться животные. Поскольку споры сибирской язвы в почве могут выживать несколько десятилетий, источником инфекции часто становятся старые скотомогильники. Люди, не зная о них, пасут там скот, поедая траву со спорами из почвы.
По мнению ученого, даже несмотря на то, что туша животного, ставшего причиной заражении в Чувашии, продана, «опасность эпидемического заражения крайне невелика».