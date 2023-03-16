Биолог рассказал, нужно ли опасаться вспышки сибирской язвы

«Это бактериальная инфекция, которая лечится довольно легко антибиотиками, если заражение произошло путем попадания бактерий через кожу или через употребление в пищу. При накожном пути болезнь легко распознается – появляющиеся язвы выглядят, как будто посыпаны углем. Не зря инфекция называется Bacillus anthracis – от слова «антрацит», уголь. Есть и третий путь, аэрозольный, он лечится намного тяжелее, но и для заражения он требует очень больших доз», – рассказал эксперт о способах передачи инфекции.