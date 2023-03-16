Какие симптомы характерны для сибирской язвы

Чем опасна сибирская язва и какие симптомы характерны для нее, рассказал доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой оториноларингологии Российского государственного социального университета Константин Добрецов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Он пояснил, что заболевание проявляется на коже специфическими язвами — карбункулами — и выраженной интоксикацией. Источником заражения являются животные, которые заражаются, употребляя пищу или воду с содержанием спор сибирской язвы. В свою очередь люди позже заражаются при контакте с ними.

В тяжелых случаях инфекция может распространиться на дыхательные органы, сердечно-сосудистую систему и кишечник. При этом может образоваться отек легких и сепсис.

По словам Добрецова, лечение заключается в применении антибиотиков, гормонов и дезинтоксикационной терапии, передает МИР 24.