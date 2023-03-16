Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
2 часа назад

Какие симптомы характерны для сибирской язвы

Вечерняя Москваиещё 1

Чем опасна сибирская язва и какие симптомы характерны для нее, рассказал доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой оториноларингологии Российского государственного социального университета Константин Добрецов.

Какие симптомы характерны для сибирской язвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он пояснил, что заболевание проявляется на коже специфическими язвами — карбункулами — и выраженной интоксикацией. Источником заражения являются животные, которые заражаются, употребляя пищу или воду с содержанием спор сибирской язвы. В свою очередь люди позже заражаются при контакте с ними.

В тяжелых случаях инфекция может распространиться на дыхательные органы, сердечно-сосудистую систему и кишечник. При этом может образоваться отек легких и сепсис.

По словам Добрецова, лечение заключается в применении антибиотиков, гормонов и дезинтоксикационной терапии, передает МИР 24.

Власти Чувашии приняли все необходимые меры безопасности из-за заболевания двух человек сибирской язвой, сейчас устанавливаются причины возникновения болезни, сообщил ранее глава республики Олег Николаев, передает RT.

Болезни и лекарства,Олег Николаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий