Какие симптомы характерны для сибирской язвы

Чем опасна сибирская язва и какие симптомы характерны для нее, рассказал доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой оториноларингологии Российского государственного социального университета Константин Добрецов.
Он пояснил, что заболевание проявляется на коже специфическими язвами — карбункулами — и выраженной интоксикацией. Источником заражения являются животные, которые заражаются, употребляя пищу или воду с содержанием спор сибирской язвы. В свою очередь люди позже заражаются при контакте с ними.
В тяжелых случаях инфекция может распространиться на дыхательные органы, сердечно-сосудистую систему и кишечник. При этом может образоваться отек легких и сепсис.
По словам Добрецова, лечение заключается в применении антибиотиков, гормонов и дезинтоксикационной терапии, передает МИР 24.
Власти Чувашии приняли все необходимые меры безопасности из-за заболевания двух человек сибирской язвой, сейчас устанавливаются причины возникновения болезни, сообщил ранее глава республики Олег Николаев, передает RT.