Эксперт: углеводы не являются врагом при сахарном диабете

Углеводы не являются врагом при сахарном диабете, заявил в беседе с Pravda.Ru основатель и руководитель Фонда борьбы с диабетом Тимур Николаев. По его словам, людям, страдающим этим хроническим заболеванием, полезно употреблять овощи, фрукты, злаки, бобовые и цельнозерновые продукты.

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Эксперт отметил, что они содержат витамины, минералы и клетчатку. При этом он подчеркнул, что продукты, содержащие быстро усвояемые углеводы, действительно вредны для страдающих диабетом, поскольку приводят к увеличению глюкозы в крови. К ним относят сладости, сахар, мед, соки, белый хлеб, макароны, рис, перечислил Николаев.

Также он посоветовал употреблять достаточное количество белков, поскольку они усваиваются медленнее, чем углеводы, и не вызывают резкого увеличения уровня глюкозы в крови. Кроме того, белки могут помочь уменьшить желание есть на достаточно длительный период, заключил специалист.