Врачи выяснили, какие лекарства могут быть полезны при остановках дыхания из-за храпа

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что лекарства статины, снижающие уровень холестерина, могут снижать сердечно-сосудистый риск у людей с обструктивным апноэ во сне. Исследование опубликовано в журнале Annals of the American Thoracic Society.

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Обструктивное апноэ — это уменьшение или полная остановка дыхания во сне из-за временного спадения мягких тканей верхних дыхательных путей. Это состояние часто сопровождает храп и утраивает риск сердечных приступов и инсультов. Аппараты CPAP, создающие постоянное положительное давление в дыхательных путях, улучшают качество сна и снижает дневную усталость у людей с обструктивным апноэ. Но результаты недавних клинических испытаний показали, что CPAP не улучшает здоровье сердца, на что изначально надеялись врачи.

В новом исследовании приняли участие 87 человек с недавно диагностированным синдромом обструктивного апноэ во сне, которые проходили лечение с помощью CPAP. Половина пациентов получала статины, а другая половина — плацебо.

Исследователи обнаружили, что статины защищают кровеносные сосуды от опасных воспалительных изменений, которые возникают у людей с апноэ. Этот эффект был связан с воздействием статинов на белок CD59, который уменьшает воспаление.

Также ученые выяснили, что CPAP повышает уровень ангиопоэтина-2 — белка, связанного с повышенным воспалением и риском нарушений работы сердца. Повышенный уровень ангиопоэтина-2 обычно наблюдается у пациентов на искусственной вентиляции легких, но никогда не регистрировался у людей, использующих CPAP. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффективность статинов для предотвращения инсультов и инфарктов.