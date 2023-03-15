Врач рассказала, где можно заразиться сибирской язвой и чем она опасна

Сегодня стало известно о двух случаях заболевания сибирской язвой в Чувашии. Врач-инфекционист телемедицинского сервиса "Доктис" Елизавета Темник рассказала "Российской газете", как проявляется опасное заболевание и где можно им заразиться.

Фото: Российская газета Российская газета

"Ежегодно в разных регионах России регистрируется несколько десятков случаев сибирской язвы - у людей около двух десятков, у животных до 150. Это объясняется тем, что некоторые регионы остаются эндемичными по этому заболеванию - там сохраняются так называемые почвенные очаги сибирской язвы", - пояснила Елизавета Темник.

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Возбудитель заболевания - палочковидная бактерия Bacillus anthracis - может находиться в почве в неактивном состоянии, но при попадании в организм животного активизируется и вызывает заболевание.

"Заражение животных может случиться во время выпаса, и от животных инфекция переходит к человеку. До 90% всех случаев сибирской язвы приходятся на работников сельского хозяйства и жителей сельской местности - они заражаются в основном при обработке туш. Но также есть риск заразиться при использовании в пищу недостаточно термически обработанного мяса", - отмечает доктор Темник.

Сибирская язва характерна не только для нашей страны, ею болеют по всему миру, включая развитые страны.

"Ежегодно в мире сибирской язвой заболевает около одного миллиона животных и 20 тысяч человек. Последние крупные вспышки - в 2019 год в Турции и Беларуси, в 2020 году - в Италии. Благодаря особенностям распространения - от животных через контакт или пищевым путем - вспышки обычно быстро локализуют, - отметила Темник.

При этом, в отличие от кожной формы, легочная форма сибирской язвы более опасна, так как в этом случае инфекция может передаваться от человека к человеку.

10 важных фактов, которые нужно знать, чтобы защититься от сибирской язвы

1. Сибирской язвой болеют сельскохозяйственные и дикие животные всех видов - поэтому для профилактики нужно избегать контактов с животными.

2. Болезнь протекает в короткие сроки и остро.

Ее основные симптомы:

• Повышение температуры тела, озноб.

• Головная боль.

• Сильная слабость.

• Ломящие боли в пояснице.

• В месте входных ворот инфекции на коже появляются язвы.

3. Инкубационный период - нескольких дней, но может удлиняться до 8-14 дней или сокращаться до нескольких часов.

4. Как протекает заболевание:

В самом общем виде выделяют две формы сибирской язвы: кожную и генерализованную (общую), которая бывает легочной, кишечной и септической.

Генерализованная форма сибирской язвы очень опасна, летальность достигает до 100% (пациенты гибнут на 2-3 день от инфекционно-токсического шока). Кожная форма протекает легче, летальность не превышает 2-3%.

5. Как передается сибирская язва:

• контактный путь

При прямом контакте с больным животным патоген попадает на кожу и, если есть микротравмы (царапины, ссадины, мелкие порезы), проникает в организм.

• аэрогенный

Заразиться также можно воздушно-пылевым или воздушно-капельным путем, так как споры сибирской язвы неограниченно долго сохраняются во внешней среде и могут проникать в дыхательные пути, например, с пылью.

• алиментарный

Инфицирование возможно при употреблении недостаточно термически обработанного мяса. Существует возможность передачи инфекции через укусы кровососущих насекомых.

Заражение человека от человека обычно не наблюдается.

6. Осложнения и последствия:

Сибирская язва может вызвать:

• Воспаление оболочек головного мозга и его отек.

• Воспаление и кровотечение в легких, желудке, кишечнике.

• Парез кишечника (прекращение передвижения пищи по кишечнику и сокращения его стенок).

• Отек легких.

• Падение кровяного (артериального) давления до несовместимых с жизнью значений.

7. Важно: восприимчивость к сибирской язве у человека не зависит от возрастных, половых и других физиологических особенностей; она связана с путями заражения и величиной инфицирующей дозы.

8. Как защититься от сибирской язвы:

Профилактика заболевания у человека напрямую зависит от профилактики сибирской язвы у животных.

• Раннее обнаружение вспышек, уничтожение больных животных и предметов, через которые может передаваться инфекция.

• Карантин зараженных помещений

• Проведение дезинфекции и других санитарно-гигиенических мероприятий на скотобойнях и молочных фабриках.

9. Что может сделать каждый:

• Избегайте контактов с дикими животными

• Не покупайте мясные продукты и шкуры животных (например, сырье для пошива шуб) с рук.

10. Главный способ защиты - прививка. Кому она нужна?