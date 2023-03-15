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1 час назад

Нетипичные симптомы: что такое бруцеллез и как его лечить

Вечерняя Москва

В Чите ребенок поел сметану и творог, которые были куплены в поселке. После этого у него обнаружили опасное инфекционное заболевание — бруцеллез. Симптомы этой болезни могут быть нетипичными и встречаться и при других инфекциях, из-за этого ее трудно отличить от гриппа или менингита. Как передается бруцеллез и можно ли распознать его самостоятельно, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Нетипичные симптомы: что такое бруцеллез и как его лечить
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Почему возникает

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По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, заболевание передается от рогатого скота, чаще всего от овец и коз. Потому что многие люди недобросовестно относятся к ведению домашнего хозяйства и не проверяют животных на наличие инфекции.

"У нас в стране есть нормативные акты, где прописано, что овец и коз нужно регистрировать и проверять на бруцеллез. Но есть люди, которые не соблюдают этих правил. Их животные могут быть заражены и передавать инфекцию через продукты", — сказала Мескина.

Главными источниками инфекции специалист назвала продукты молочного происхождения:
  • молоко;
  • сыр;
  • творог;
  • сметана.

"Еще бруцеллез может встречаться в плохо обработанном мясе, но все же чаще в молочных продуктах. Особенно если молоко не проходит термическую обработку", — пояснила медик.

Симптомы

Врач обратила внимание, что заболевание часто пропускают из-за нетипичных симптомов, среди них:
  • ломота в суставах;
  • артрит;
  • головные боли;
  • неврологические симптомы.

"К сожалению, особенного симптома, который поможет отличить эту инфекцию от других, не существует. Врачам могут помочь только сведения о том, что человек до этого ел молочные продукты", — уверена Мескина.

Отличить это заболевание без обследования, по ее мнению, почти невозможно. Потому что его легко можно перепутать с другими болезнями, которые протекают с лихорадкой.

"В практике были случаи, когда бруцеллез протекал только с лихорадкой, очень длительной и стойкой, но других симптомов не было, — рассказала инфекционист. — Иногда при бруцеллезе может появиться сыпь на теле, а позже шелушение кожи".

Она рекомендовала при длительной лихорадке обращаться к специалисту и обследоваться на наличие инфекции. Для лечения болезни врачи используют антибактериальную терапию, которая очень эффективно работает.

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