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2 часа назад

У женщин какого возраста чаще диагностируют рак шейки матки

Ura.Ru

Чаще всего злокачественные опухоли шейки матки диагностируются у женщин в возрастной группе от 35 до 55 лет. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

У женщин какого возраста чаще диагностируют рак шейки матки
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Злокачественные новообразования шейки матки, как правило, диагностируются в возрастной группе 35—55 лет. Однако первые признаки предопухолевой патологии могут появиться у женщины и в более раннем возрасте. Таких пациенток необходимо ставить на онкоконтроль и проводить лечение предраковой патологии. Кроме всего, рак шейки матки можно предотвратить, если регулярно проходить профилактические осмотры у гинекологов», — цитирует слова заведующей четвертым онкологическим отделением Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) врача-онколога, гинеколога Светланы Лапиной ДИП.

В Свердловской области действует режим повышенной онконастороженности для специалистов женских консультаций. Теперь при подозрении на онкопатологию шейки матки женщин направляют на прием в СООД. Уже там проводится углубленная диагностика.

Ранее URA.RU писали, что специалисты УрФУ выведут на рынок лекарства для ранней диагностики рака. В основу препарата легли изотопы радиоактивных веществ. Новые препараты для диагностики и лечения рака разрабатываются в ходе госпрограммы «Приоритет 2030».

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