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3 часа назад

Почему при отравлении трудно выяснить причину

Ferra.ru

Некоторые вещества, неблагоприятные для кишечника, сразу же дают о себе знать. Но бывают и такие, которые находятся в кишечнике несколько часов или дней, прежде чем появятся симптомы отравления. В этом и заключается проблема.

Почему при отравлении трудно выяснить причину
Фото: FerraFerra

Дениз Монак, доктор философии, профессор микробиологии и иммунологии, говорит, что вредным микроорганизмам нужно время, чтобы распространиться по вашему кишечнику. Поэтому с диареей, тошнотой, рвотой вы столкнётесь далеко не сразу. Кроме того, если несколько человек съедят заражённую пищу, то не все из них в итоге заболеют. А те, кто заболеет, ощутят симптомы в разное время.

Время, когда вы столкнётесь с признаками отравления, зависит от большого количества факторов. В том числе от кишечных микробов отдельного человека, от того, какие ещё продукты человек ел, сколько патогенов он потреблял, насколько сильна его иммунная система.

Поэтому если вы подозреваете, что у вас пищевое отравление, то едва ли вы узнаете, из-за какого конкретно продукта оно возникло. Причина может заключаться и в сэндвиче, который вы съели на прошлой неделе, и в фруктовом соке, который выпили вчера.

При отравлении Монак рекомендует употреблять много воды и избегать продуктов, содержащих клетчатку. Большинство после отравления выздоравливают в течение нескольких дней. Но микробные патогены могут находиться в кишечнике ещё неделю или около того.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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