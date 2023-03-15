Что такое аллергия на холод и как ее определить

Аллергия на холод действительно существует, ее чаще называют холодовой крапивницей. Всего по миру от нее страдает 0,05% населения. Аллергия может проявиться в виде покраснений на коже. И не только. Рассказываем подробнее о симптомах и диагностике этого заболевания.

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Правда ли существует ли аллергия на холод?

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Аллергия на холод — редкое явление, тем не менее существующее. Медики долгое время не ставили такой диагноз, так как у этого состояния отсутствует как таковой аллерген. Вместо него есть физический фактор — холод.

Эта болезнь может быть как наследственной, так и приобретенной. И во втором случае ее развитию могут способствовать ослабленный иммунитет и продолжительный стресс. Хотя врачи до сих пор не выявили факторы риска развития этого заболевания. Вот несколько форм такой аллергии: холодовая крапивница, холодовый конъюнктивит, холодовый дерматит, холодовая астма, системная аллергическая реакция.

Проявляется аллергия, как правило, в виде зудящих покраснений, волдырей на коже. Однако бывают и другие проявления: насморк, кашель, чихание; головная боль; озноб; сильное сердцебиение; опухание языка и губ; чувство нехватки воздуха, затрудненное дыхание; слезотечение. Главной причиной возникновения аллергической реакции является температура окружающей среды ниже 4 °C.

По словам иммунолога доктора Сильвера, аллергическая реакция обычно возникает в течение 5–10 минут после нагревания кожи и может длиться до двух часов. Типичным примером является случай, когда человек идет плавать, выходит из бассейна и в течение 2–5 минут его кожа покрывается крапивницей. Эта форма аллергии лечится путем избегания воздействия на кожу низких температур и приема антигистаминных препаратов, когда невозможно избежать воздействия холода или когда появляются симптомы. У некоторых людей может возникнуть тяжелая реакция анафилаксии, которая включает сердцебиение или свистящее дыхание. Те, кто подвержен риску такой реакции, могут носить с собой автоинжектор с адреналином.

Один из распространенных способов, который позволяет проверить, есть ли у человека аллергия на холод, — сделать пробу кубиком льда. Его помещают на предплечье человека на 1–5 минут и наблюдают за реакцией. Также врач может назначить дополнительные анализы.