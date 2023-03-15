Как по руке понять, что у вас рак легких

Чаще всего рак лёгких возникает у курящих, но и у людей, которые никогда не курили, тоже есть риск заболеть им. И вот какой нетипичный признак может указывать на наличие рака лёгких у человека.

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Среди признаков рака лёгких могут быть пальцы, похожие по форме на барабанные палочки. При этом обращать внимание надо на правую руку. Хотя вообще кончики пальцев в размерах могут увеличиваться на любой руке.

Другой симптом рака лёгких - менее распространённый - это боль в плече, которая распространяется вниз по руке.

Среди других симптомов этой разновидности рака выделяют кашель в течение трёх или более недель; изменение проявления кашля, который был у вас в течение долгого времени; непроходящая инфекция грудной клетки либо повторные инфекции грудной клетки; одышки и хрипы без причины; кашель с кровью; непроходящая боль в плече или груди; хриплый голос в течение трёх и более недель; потеря аппетита; снижение веса без причины; усталость.

При этом на самых ранних стадиях признаки рака лёгких вообще могут отсутствовать.