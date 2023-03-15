5 неявных признаков рака кожи

Очень важно обнаружить рак как можно раньше. И иногда на эту болезнь указывают не совсем типичные признаки.

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Марк Браун, медбрат-онколог и соучредитель Dermavitality, отметил, что существуют некоторые странные симптомы, свидетельствующие о наличии рака кожи, других видов рака или других болезней. Это сухость кожи, анемия (недостаток железа), потрескавшиеся либо кровоточащие губы, одышка, ночная потливость.

Что касается сухости, то нужно быть начеку, если у вас какой-то один участок постоянно сухой либо зудит. Обратитесь с этой проблемой к врачу.

Иногда самая распространённая форма рака кожи - базально-клеточная карцинома - может проявляться через железодефицитную анемию.

Если вы употребляете достаточное количество воды и пользуетесь гигиенической помадой, а губы у вас всё ещё сухие и даже начинают кровоточить, то, возможно, у вас актинический хейлит - предраковое состояние.

Рак кожи способен распространиться на лёгкие. На это указывают такие признаки, как одышка, боль в груди или внезапный кашель.

Хотя рак кожи редко приводит к повышенной ночной потливости по ночам, всё больше научных данных показывают, что меланома и гормональные изменения взаимосвязаны.