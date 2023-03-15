В России вновь находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни

В конце февраля в четырех субъектах Северного Кавказа началась внеплановая дополнительная вакцинация от полиомиелита — страшной болезни, которая может вызвать паралич у детей. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация сложилась в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне. Как говорят в Роспотребнадзоре, в этих республиках самый низкий в стране процент привитых от полиомиелита детей. В результате в регионах у детей начали регистрировать острый вялый паралич — в большинстве случаев его вызывает вирус полиомиелита. Почему болезнь, считавшаяся побежденной, снова возвращается и возможна ли эпидемия в России — в материале «Ленты.ру».

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Полиомиелит когда-то был одной из самых пугающих болезней в мире, потому что страдали от него в основном дети, а самыми страшными последствиями инфекции была смерть или необратимый паралич. Еще в 1988 году в 125 странах полиомиелитом болели 300-400 тысяч человек в год. Но к 2017 году казалось, что болезнь практически побеждена благодаря вакцинации — тогда, по официальным данным, заболели всего 22 человека в трех государствах.

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В СССР последняя масштабная эпидемия болезни разразилась в середине XX века: в 1950-х годах ежегодно заболевали 10-13 тысяч человек. Последняя крупная вспышка полиомиелита в современной России была зафиксирована в 1996 году в Чечне — из-за войны о прививках в республике практически забыли.

Теперь болезнь неожиданно вернулась. В открытых официальных источниках сведений о том, сколько именно случаев полиомиелита было зарегистрировано на территории северокавказских республик, нет. Однако в «Дагестанской правде» опубликован комментарий заместителя главного врача по эпидемиологическим вопросам Республиканского центра инфекционных Муминат Джабраиловой. Она сообщила, что за 2022 год в Дагестане зарегистрировано 44 случая с подозрением на острый вялый паралич. Все заболевшие — дети от 3 месяцев до 11 лет.

В 13 случаях заражения дети не были привиты против полиомиелита, — говорит врач. — Только в трех случаях дети были привиты с нарушением интервала прививок

Нарушение интервала означает, что дети не успели выработать иммунитет против болезни.

В свою очередь, исполняющий обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Дагестану Залимхан Омариев на заседании правительства Дагестана доложил: «В республике сложилась устойчивая циркуляция полиомиелита, который в 90 процентах случаев протекает бессимптомно. И в каждом десятом случае дает клиническую картину неврологического поражения у детей».

Впрочем, в дагестанском Роспотребнадзоре утверждают, что несмотря на регистрацию случаев острого вялого паралича на территории республики, официально диагноз «полиомиелит» ни разу не подтвердился.

В постановлении главного санитарного врача по Ингушетии Бориса Комурзоева сказано, что с 2019 года в республике регистрируются «случаи острого вялого паралича с выделением вакцинородственных полиовирусов 1-го типа». Вирус также находили сточных водах, что свидетельствует о циркуляции вакцинородствненных вирусов на территории республики.

«Из года в год регистрируем отказ от вакцинации»

По основной версии, возможное появление полиомиелита в России связано с резким ростом антипрививочных настроений в регионах российского Кавказа. В одном только в Дагестане за последние шесть лет количество непривитых детей увеличилось в пять раз.

В феврале 2022 года главный санитарный врач Дагестана Николай Павлов вынес постановление №5 «О проведении подчищающей иммунизации против полиомиелита в Республике Дагестан». Как сказано в документе, к концу 2021 года в республике оставались непривитыми против полиомиелита 18 939 детей до 15 лет. Уровень выше 95 процентов привитых не достигнут в более чем десятке территорий — именно столько составляет необходимый минимум для формирования иммунной прослойки.

Чиновники допускают, что в реальности количество отказников-антиваксеров может быть гораздо больше, чем фиксируется на бумаге: «При проверке достоверности проведенных прививок против полиомиелита в ходе эпидемиологического расследования случая острого вялого паралича в ГБУ РД "Детская поликлиника №4" города Махачкалы выявлено, что в декретированных возрастах охват детей прививками против полиомиелита ниже 95 процентов, при охвате по представленным сведениям статистической отчетности более 95,6 процента».

К сожалению, мы из года в год регистрируем отказ от вакцинации, — заявила во время эфира на республиканской государственной вещательной компании (РГВК) "Дагестан" министр здравоохранения республики Дагестан Татьяна Беляева. — Если в 2021 году таких было 27 тысяч, то уже в 2022-м мы регистрируем 31 тысячу отказов от вакцинации. Мы понимаем, что это приводит к тому, что ослабевает коллективный иммунитет

По словам представителя Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Елены Покровской, в четырех Северо-Кавказских регионах вакцинацией охвачено менее 95 процентов населения. Например, в 2020 году в Карачаево-Черкесии при регламентируемом уровне 95 процентов вакцину получили 92-93 процента детей.

Падение охвата вакцинацией приводит к появлению риска возобновления распространения вируса полиомиелита и возникновения эпидемии. Еще один фактор риска — возможный завоз инфекции в связи с усилившимися в последнее время миграционными потоками.

Правила вакцинации

В России вакцинация против полиомиелита включена в Национальный календарь профилактических прививок. Она проводится в три, в четыре с половиной и в шесть месяцев жизни ребенка с последующей ревакцинацией в 18 и 20 месяцев, а также в шесть лет. Первые две прививки делают инактивированной полиомиелитной вакциной, которая вводится с помощью инъекции. Последующие прививки — живой полиомиелитной вакциной, которая закапывается в рот.

Инактивированная вакцина — препарат, полученный путем полного обезвреживания бактерий и вирусов с сохранением их иммуногенных свойств. Вакцина совершенно безопасна, но дает менее устойчивый иммунитет, который держится всего несколько лет.

А живая вакцина, которая используется при ревакцинации после инактивированной, содержит ослабленные вирусы. Они активно размножаются в кишечнике и способны вызвать стойкий и долгосрочный иммунитет. Эта схема вакцинации доказала свою эффективность и помогает обеспечить высокий уровень иммунитета против полиомиелита практически на всю жизнь.

Первый этап дополнительной иммунизации в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечне был запланирован на 27 февраля — 5 марта. Тем, кто уже привит инактивированной вакциной, планировалось давать пероральную. Второй этап пройдет с 3 по 9 апреля. Прививать будут детей с 3 месяцев до 10 лет.

Туровая (то есть дополнительная, внеплановая) вакцинация проводится при эпидемиологических рисках какой-то инфекции. Как пояснил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по КЧР Керим Болатчиев, прививать будут даже детей, которые ранее получали плановую прививку.

«Неважно, был привит ребенок ранее или нет, главное, чтобы на момент вакцинации у него не было медицинских противопоказаний. Если их нет, он подлежит иммунизации по эпидемическим показаниям, — подчеркнул эпидемиолог. — За счет массового охвата детей живой полиовакционой будет создан эффект выделения вакцинного штамма из организма у детей в окружающую среду, большей частью все это попадет в сточные канализационные воды наших административных территорий, где зачастую обитают либо дикие, либо вакциннородственные штаммы».

И смысл этого мероприятия в том, чтобы "залпом" выдать двукратно с интервалом в месяц вот такой выброс вакцинного штамма полиовируса, — говорит Болатчиев. — Чтобы вытеснить дикий и вакцинородственный

Самая страшная болезнь грязных рук

Полиомиелит — инфекционное заболевание, которое вызывает поражение нервной системы. Распространяется он фекально-оральным путем — через фекалии зараженного человека или через употребление пищи и воды, которые содержат вирус полиомиелита.

«Полиомиелит — болезнь грязных рук в чистом виде, — говорит биолог, доктор наук, профессор института Джоржда Мейсона (США) АнчаАнча Баранова. — Когда ребенок болеет, то он выделяет очень много вируса, люди вокруг заражаются. Вирус выделяется чаще всего с фекалиями. Это инфекция желудочно-кишечного тракта. Вирус очень долго живет в человеческих испражнениях, в воде. Вот предположим, деревня. Туалет на дворе. Или ребенок сходит на горшок. А горшок вылили на грядку. А потом кто-то пошел по этой земле или с этой грядки сорвал ягодку и происходит заражение: инфекцию можно получить из окружающей среды».

От момента заражения до появления первых симптомов проходит от трех дней до месяца, но чаще всего одна-две недели. Симптомы полиомиелита включают лихорадку, головную боль, боль в мышцах и горле, куда реже — паралич.

При полиомиелите у большинства людей нет никакого паралича, — поясняет биолог Баранова. — У них просто температура, вялость. Но эти симптомы вполне можно перепутать с последствиями от простудных инфекционных заболеваний

Только примерно у пяти процентов зараженных вирус может привести к полному или частичному параличу, нарушению дыхания и даже смерти. Особенно уязвимы дети младшего возраста, так как их иммунная система еще не полностью сформировалась, они не имеют достаточного опыта в борьбе с инфекционными заболеваниями, могут контактируют с зараженными людьми в школе и детских садах.

По статистике, примерно один из 100-200 случаев болезни приводит к необратимому параличу, а 5-10 процентов парализованных умирают. Те, кто выздоравливает, могут также испытывать постполиомиелитный синдром, при котором симптомы повторяются через 15-40 лет.

Франклин Рузвельт, президент США с 1933 по 1945 год, заболел полиомиелитом в возрасте 39 лет. Однако до сих пор историки медицины спорят — были это последствия незамеченного когда-то детского паралича или новое заражение. Болезнь навсегда приковала Рузвельта к инвалидному креслу

Заранее невозможно предугадать, кто перенесет инфекцию в легкой форме, а кто пострадает. Как и при коронавирусе, это всегда лотерея.

Взрослые действительно могут подхватить полиомиелит, в некоторых случаях заболевание будет протекать с тяжелыми последствиями. Но даже если кому-то повезет и серьезных симптомов не последует, «легкие» больные могут стать главными распространителями вируса.

Специфического лечения от полиомиелита до сих пор не существует. Единственное, чем могут помочь врачи, — ослабить симптомы.

Два пути

Полиовирус существует с человечеством тысячи лет. Он был распространен еще в Древнем Риме, Греции и Египте. В 1988 году, когда в мире была запущена международная Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита, вирус циркулировал более чем в 125 странах мира и был причиной около 1000 случаев паралича в день. Еще в середине XX века полиомиелит считался столь же опасным как чума.

Но, как отмечают эксперты Союза педиатров России, благодаря усилиям глобальной иммунизации, которые охватили почти три миллиарда детей, заболеваемость полиомиелитом снизилась более чем на 99 процентов. К сегодняшнему дню успешная ликвидация болезни, вызванной дикими полиовирусами, произошла в большинстве стран мира, а пять регионов Всемирной организации здравоохранения были сертифицированы как свободные от полиомиелита: Американский регион (с 1994 года), регион стран Западной части Тихого океана (с 2000 года), Европейский регион (с 2002 года), регион Юго-Восточной Азии (с 2014 года) и Африка (с 2020 года).

«Российская Федерация сохраняет свободный от полиомиелита статус, — заявлял главный внештатный специалист МинзМинздрава России по инфекционным болезням ВладВладимир Чуланов. — Возникновение крупной вспышки полиомиелита в России маловероятно в связи с поддержанием высокого уровня охвата вакцинацией и ревакцинацией детей против данной инфекции».

Однако болезнь, вопреки усилиям стран, не сдается. Один из источников возможных эпидемий — это дикий вирус. Его практически сумели извести: из трех типов диких полиовирусов сейчас в природной среде гуляет только первый тип — он продолжает распространяться только в некоторых районах Афганистана и Пакистана, но все еще создает предпосылки к глобальному возрождению полиомиелита.

Как демонстрирует пандемия ковида, если вирус жив, при сегодняшнем развитии сообщений между странами он всегда способен достаточно быстро перекинуться на другие континенты. По данным экспертов Российского Союза педиатров, если в 2021 году было зарегистрировано только шесть случаев заболевания диким полиовирусом, то за первые восемь месяцев 2022 года инфекция, вызванная диким полиовирусом типа 1, была диагностирована у 21 пациента. Причем за последние 12 месяцев заболевшие были выявлены не только на территории эндемичных стран, но и в Малави и Мозамбике.

Второй источник болезни — это полиовирусы вакцинного происхождения.

«Человек борется с угрозой доступными ему методами, а они не всегда совершенны, — объясняет автор блога о вакцинации, директор некоммерческой организации по поддержке и развитию вакцинопрофилактики "Коллективный иммунитет", биолог Антонина Обласова. — Живая полиовакцина, если ей пользоваться неправильно, может "одичать". Как это происходит? Одного ребенка привили ОПВ (вакцина полиомиелитная пероральная), вакцинный вирус начал размножаться у него в ЖКТ и выделялся в окружающую среду. С привитым контактировал непривитый ребенок, вакцинный вирус попал к нему в ЖКТ, там тоже размножиться, попал в окружающую среду... И так много-много раз подряд».

По словам Обласовой, вакцинный вирус постепенно мутирует и в какой-то момент снова может приобрести способность вызывать параличи.

Чтобы такого не происходило, для применения ОПВ есть определенные правила: "подготовка" при помощи ИПВ (инактивированная полиомиелитная вакцина), разобщение привитых и непривитых, соблюдение противопоказаний, — продолжает Обласова. — Правила работы с вакциной могут нарушаться. Виной тому могут быть как безалаберные или необученные медработники, так и родители, которые решили, что они самые умные и обманут систему (купят запись о вакцинации или договорятся, что непривитого допустят в группу с недавно привитыми ОПВ). Высокие технологии в руках дикарей

Права и обязанности

Новость о ситуации в северокавказских республиках взбудоражила родительские чаты. В социальных сетях врачей и биологов, ведущих просветительские блоги, тут же появились вопросы от семей, стоит ли дополнительно вакцинировать ребенка, не опасно ли это.

«Люди из Дагестана, Ингушетии, Чечни, КЧР — соглашайтесь на туровую вакцинацию. Если привиты ИПВ (инактивированной вакциной), вам предложат ОПВ (живая вакцина) капли — делайте. Если не привиты ничем — вам предложат ИПВ в уколах — делайте. Заклинаю, не отказывайтесь!!!» — написала в своем Telegram-канале ученый-иммунолог, PhD в институте Пастера (Париж) Дарья Карташева-Эберц. Жителям всех остальных регионов она просто порекомендовала соблюдать календарь прививок и не пренебрегать вакцинацией.

По словам директора АНО «Коллективный иммунитет» Антонины Обласовой, юридически родитель непривитого ребенка имеет право отказаться от вакцинации. Однако из-за этого ребенка могут не допустить в детский сад или школу.