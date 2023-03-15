Уролог: алкоголь увеличивает отёк предстательной железы

Уролог Корнилов: алкоголь увеличивает отёк предстательной железы. А ещё спиртное обладает раздражающим действием на слизистую мочевого пузыря. Всё это может привести к трудностям с мочеиспусканием. Соответственно, если эта деликатная проблема уже есть, то алкогольные напитки её только усугубят. А вот если простатит сейчас не в стадии обострения, то алкоголь ситуацию не ухудшит.
По словам врача-уролога Руслана Корнилова, вопрос с количеством разрешённого алкоголя относительный: кому-то достаточно и рюмки, чтобы начались проблемы с задержкой мочи, а кто-то может кружками пить пиво — и ничего.
Как правило, мужчины сталкиваются с воспалением предстательной железы в возрасте 20–40 лет. К развитию воспаления приводят заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП), бактериальные инфекции, нарушения кровообращения в органах малого таза и застой секрета в предстательной железе.
Чтобы предотвратить проблемы с простатой, врач советует вести здоровый образ жизни, заниматься лечебной гимнастикой и правильно питаться. Ещё важно вести регулярную половую жизнь и соблюдать гигиену в этом вопросе. Также следует регулярно обследоваться у уролога.
Корнилов объяснил, что мужчинам после 40 лет нужно раз в год сдавать кровь на ПСА (простатический специфический антиген). Это необходимо для диагностики рака предстательной железы. Ещё важно делать УЗИ и проверяться на инфекции, передающиеся половым путём.
Учёные выяснили, что регулярная мастурбация или занятие сексом сокращает риск развития простаты. Чтобы сократить вероятность опасного недуга на треть, любовные утехи должны случаться не менее 21 раза в месяц. Как этот механизм работает, пока непонятно, но есть версия, что секс нормализует гормональный фон.