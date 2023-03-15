Уролог: алкоголь увеличивает отёк предстательной железы

Уролог Корнилов: алкоголь увеличивает отёк предстательной железы. А ещё спиртное обладает раздражающим действием на слизистую мочевого пузыря. Всё это может привести к трудностям с мочеиспусканием. Соответственно, если эта деликатная проблема уже есть, то алкогольные напитки её только усугубят. А вот если простатит сейчас не в стадии обострения, то алкоголь ситуацию не ухудшит.

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По словам врача-уролога Руслана Корнилова, вопрос с количеством разрешённого алкоголя относительный: кому-то достаточно и рюмки, чтобы начались проблемы с задержкой мочи, а кто-то может кружками пить пиво — и ничего.

Профилактика простатита у мужчин

Как правило, мужчины сталкиваются с воспалением предстательной железы в возрасте 20–40 лет. К развитию воспаления приводят заболевания, передающиеся половым путём (ЗППП), бактериальные инфекции, нарушения кровообращения в органах малого таза и застой секрета в предстательной железе.

Чтобы предотвратить проблемы с простатой, врач советует вести здоровый образ жизни, заниматься лечебной гимнастикой и правильно питаться. Ещё важно вести регулярную половую жизнь и соблюдать гигиену в этом вопросе. Также следует регулярно обследоваться у уролога.

Корнилов объяснил, что мужчинам после 40 лет нужно раз в год сдавать кровь на ПСА (простатический специфический антиген). Это необходимо для диагностики рака предстательной железы. Ещё важно делать УЗИ и проверяться на инфекции, передающиеся половым путём.

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