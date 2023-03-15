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Кардиолог назвала частые причины боли в области сердца

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Боль в области сердца часто вызывают изменения в грудном отделе позвоночника и межреберная невралгия, рассказала Москве 24 кардиолог, ревматолог, кандидат медицинских наук Виктория Львовская.

По ее словам, причиной болезненных ощущений могут быть проблемы с любым органом грудной клетки.

Чаще всего боль возникает из-за поражения периферических нервов грудного отдела при межреберной невралгии или их защемления в результате разрушения межпозвоночных дисков.

Виктория Львовская – кардиолог, ревматолог, кандидат медицинский наук

Кроме того, боли в области сердца часто бывают вызваны нарушением работы пищевода, поджелудочной железы и желчного пузыря. Также причиной может быть патология легких, трахеи или воспаление легочной плевры, сказала врач.

Отличить именно сердечную боль от всех остальных иногда бывает сложно. Но у нее есть характерные симптомы, отметила кардиолог.

"При сердечной боли человек может ощущать жжение в грудной клетке или давление, переходящее на плечо, спину, шею, нижнюю челюсть. Либо боль и сдавленность в сердце вместе с нестабильным или ускоренным сердечным ритмом и поверхностным дыханием. Также это может быть внезапная сильная боль вместе с прерывистым дыханием и кашлем", – пояснила Львовская.

Как правило, сердечная боль возникает при физической нагрузке, длится дольше 15 минут и не проходит после отдыха, заключила врач.

Ранее врач-кардиолог Ольга Савонина рассказала, что проблемы с сердцем иногда начинаются из-за неправильной чистки зубов. По ее словам, когда развивается кариес, болезнетворные бактерии попадают в кровоток и могут вызывать воспаление внутренней оболочки сердца.

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