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1 час назад

Рак можно вычислить по одному участку кожи

Российская Газетаиещё 6

Онкология часто заявляет о себе нетипичными симптомами. У некоторых людей, наблюдающих те или иные проявления в организме, и мысли не возникает, что это может быть что-то серьезное.

Рак можно вычислить по одному участку кожи
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как отметил онколог Марк Браун, например, в холодное время года редко кого может насторожить чрезмерная сухость кожи.

"Однако, если вы заметили участок кожи, который постоянно сухой или зудит, стоит поговорить с врачом. В большинстве случаев это что-то менее серьезное, чем рак, например, экзема, но я бы рекомендовал все равно показаться врачу", - цитирует специалиста Express.

Кроме того, достаточно часто врачи сталкиваются с жалобами пациентов на усталость, сонливость, плохие ногти, волосы, опять же сухость кожи. Это во многих случаях указывает на дефицит железа - распространенную проблему в последнее время, особенно у женщин. Между тем, наиболее распространенная форма рака кожи - базалиома - иногда может проявляться железодефицитной анемией, предупредил онколог.

Также специалист призвал не игнорировать сухость губ. Если губы постоянно трескаются, а также начинают кровоточить и болеть, то это уже тревожный звоночек.

"Такой симптом может указывать на актинический хейлит, предраковое состояние. Оно способно превратиться в плоскоклеточный рак, если его не лечить", - предупредил специалист.

Болезни и лекарства,Марк Браун,
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