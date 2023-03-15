Врачи перечислили пять признаков смертельного поражения печени

Медики сообщили, что неалкогольная жировая болезнь печени на ранних стадиях встречается у 37 процентов пациентов. Сначала это заболевание трудно распознать самостоятельно, так как оно себя почти не проявляет. На поздних этапах появляются осложнения, которые могут привести к летальному исходу.

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Неалкогольная жировая болезнь печени — это состояние, при котором в органе скапливается очень много жира. Последняя стадия болезни — цирроз. Он появляется после многих лет воспаления и приводит к тому, что печень сжимается, становится рубцовой и шероховатой. Цирроз способен привести к печеночной недостаточности, а среди осложнений бывает рак печени.

Врачи назвали пять основных симптомов цирроза: сильная усталость, частое чувство тошноты, отсутствие аппетита, быстрая потеря веса, появление красных пятен на ладонях и мелких паукообразных кровеносных сосудов на коже выше уровня талии.

Если цирроз не лечить, то у пациентов желтеют кожа и белки глаз, сообщает портал Daily Express.

Чтобы не допустить таких проблем с печенью, специалисты порекомендовали включить в рацион больше фруктов, овощей, белков и углеводов, уменьшить потребление насыщенного жира, сахара и соли.