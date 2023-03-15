Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
2 часа назад

Врачи перечислили пять признаков смертельного поражения печени

Вечерняя Москва

Медики сообщили, что неалкогольная жировая болезнь печени на ранних стадиях встречается у 37 процентов пациентов. Сначала это заболевание трудно распознать самостоятельно, так как оно себя почти не проявляет. На поздних этапах появляются осложнения, которые могут привести к летальному исходу.

Врачи перечислили пять признаков смертельного поражения печени
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Неалкогольная жировая болезнь печени — это состояние, при котором в органе скапливается очень много жира. Последняя стадия болезни — цирроз. Он появляется после многих лет воспаления и приводит к тому, что печень сжимается, становится рубцовой и шероховатой. Цирроз способен привести к печеночной недостаточности, а среди осложнений бывает рак печени.

Врачи назвали пять основных симптомов цирроза: сильная усталость, частое чувство тошноты, отсутствие аппетита, быстрая потеря веса, появление красных пятен на ладонях и мелких паукообразных кровеносных сосудов на коже выше уровня талии.

Если цирроз не лечить, то у пациентов желтеют кожа и белки глаз, сообщает портал Daily Express.

Чтобы не допустить таких проблем с печенью, специалисты порекомендовали включить в рацион больше фруктов, овощей, белков и углеводов, уменьшить потребление насыщенного жира, сахара и соли.

Жировой гепатоз — заболевание, которое чаще встречается у людей с избыточным весом. Какими симптомами сопровождается болезнь, что провоцирует ее возникновение и можно ли ее вылечить, «Вечерней Москве» рассказала врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

Болезни и лекарства,Нурия Дианова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий