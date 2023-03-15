Гастроэнтеролог – о причинах весеннего обострения язвы и гастрита

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Светлана Ужевко назвала причины весеннего обострения язвы и гастрита.

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Светлана Ужевко рассказала, что основной причиной развития гастрита и язвенной болезни желудка является бактерия Helicobacter pylori. Однако способствовать развитию заболеваний могут и некоторые другие факторы: курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс, неправильное питание и режим питания, а также длительный прием некоторых лекарственных препаратов.

Уточняется, что язва и гастрит могут обостряться весной. По словам гастроэнтеролога, это происходит из-за общего ослабления организма и иммунитета во время переходного сезона, что связано с нехваткой витаминов, сменой режима дня и режима питания.

– В рационе появляется больше овощей, содержащих грубую клетчатку, которая может раздражать слизистую оболочку желудка. Отдельно стоит отметить, что весной многие люди начинают активно готовиться к летнему сезону и садятся на жесткие диеты, которые негативно влияют на ЖКТ, – объяснила врач.

Специалист отметила, что хронический гастрит может обостряться весной в связи с тем, что болезнь протекает с определенной периодичностью. Ее важно отслеживать и контролировать медикаментозно.

Сезонное обострение характерно также для нелеченных заболеваний желудка или после неуспешной попытки избавиться от инфекции.

В беседе с "Известиями" Светлана Ужевко рассказала, что весной необходимо предпринимать особые меры, чтобы избежать обострения язвы и гастрита. В первую очередь, необходимо придерживаться диеты. Так, рекомендуется исключить из рациона жирное, жареное, острое, соленое, копченое, алкоголь, газировку, пряности и кофе.