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36 минут назад

В программе Мясникова назвали основной метод борьбы с бородавками

Мослента

Основной метод борьбы с бородавками в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвали врач-дерматолог Ирина Гостева и телеведущий Александр Мясников. По их словам, это криодеструкция, то есть хирургическое лечение пораженных участков кожи при помощи жидкого азота.

Мясников назвал основной метод борьбы с бородавками
Фото: МослентаМослента

Врач отметила, что криодеструкция — проверенный и самый недорогой способ избавления от подобного рода новообразований. Мясников в качестве профилактики посоветовал вакцину от вируса папилломы человека.

Дерматолог предупредила, что нельзя самостоятельно убирать бородавки с помощью народных средств. При использовании пемзы, йода, масла чайного дерева, уксуса, чеснока, настойки чистотела и салициловой кислоты в рану можно занести инфекцию.

Болезни и лекарства,Ирина Гостева,Александр Мясников,
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