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37 минут назад

Невролог Барышев: причиной инсульта в молодом возрасте могут быть аномалии сосудов

Секрет Фирмы

Невролог Барышев: причиной инсульта в молодом возрасте могут быть аномалии сосудов. Инсульты в раннем возрасте — явление крайне редкое, но и оно встречается. Врач-невролог «СМ-клиники» Артём Барышев перечислил причины, которые могут к нему привести. По его словам, для молодого и относительно здорового человека получить пережатый сосуд довольно затруднительно — для этого нужны определённые предпосылки.

Причиной инсульта в молодом возрасте могут быть аномалии сосудов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Чаще всего это анатомическая аномалия в сосуде — его патологическое сужение либо извитость. Это проявляется ещё до инсульта, чаще всего головными болями, чувством распирания головы или ощущением пульсации.

Более распространённая причина инсульта — образование тромбов в сосудах, например в нижних конечностях. Но предсказать их появление трудно, потому что процесс протекает скрыто. Чаще всего пациент чувствует онемение конечностей, боли в груди, учащённое сердцебиение или же появляются отёки ног. Ещё более опасные проявления — внутримозговые кровоизлияния.

Самыми частыми причинами инсультов выступают сосудистые аномалии, аневризмы и проблемы свёртывания крови. Первые два фактора — это человеческие особенности и должны просто учитываться в виде определённых рисков. А вот нарушение свёртывания крови — это болезнь. Она может появиться из-за генетических особенностей и даже нарушения количества витаминов в организме, поражения печени, паразитов в организме или приёма антибиотиков.

Врач обратил внимание на то, что в случае появления дискомфорта нельзя заниматься самолечением. Вместо этого нужно обратиться к специалисту для прохождения обследования.

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