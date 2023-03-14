Лишний вес на 26% повышает риск гипертонии у детей

Лишний вес у детей связан с повышенным риском развития гипертонии. Об этом сообщает медицинская компания Kaiser Permanente.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В этом ретроспективном исследовании были изучены электронные медицинские карты 801 019 молодых людей, которые были пациентами Kaiser Permanente в Южной Калифорнии в период с 2008 по 2015 год. Ученых интересовало, была ли у детей гипертония, а также другие их биомедицинские параметры. Участники были разделены на три весовые категории — с малым весом, со средним и с большим.

Как выяснилось, по сравнению с подростками со средним весом риск развития гипертонии в течение 5 лет был на 26% выше у молодых людей из самой «тяжеловесной» группы. Так, каждая единица индекса массы тела, набранная за год, увеличивает риск гипертонии на 4%. При этом уровень артериальной гипертензии был выше среди мальчиков, чем среди девочек, а также среди детей, пользующихся оплачиваемой государством медицинской страховкой.