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2 часа назад

Врачи выяснили, что лишний вес на 26% повышает риск гипертонии у детей

Газета.Ru

Лишний вес у детей связан с повышенным риском развития гипертонии. Об этом сообщает медицинская компания Kaiser Permanente.

Лишний вес на 26% повышает риск гипертонии у детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В этом ретроспективном исследовании были изучены электронные медицинские карты 801 019 молодых людей, которые были пациентами Kaiser Permanente в Южной Калифорнии в период с 2008 по 2015 год. Ученых интересовало, была ли у детей гипертония, а также другие их биомедицинские параметры. Участники были разделены на три весовые категории — с малым весом, со средним и с большим.

Как выяснилось, по сравнению с подростками со средним весом риск развития гипертонии в течение 5 лет был на 26% выше у молодых людей из самой «тяжеловесной» группы. Так, каждая единица индекса массы тела, набранная за год, увеличивает риск гипертонии на 4%. При этом уровень артериальной гипертензии был выше среди мальчиков, чем среди девочек, а также среди детей, пользующихся оплачиваемой государством медицинской страховкой.

Это исследование подчеркивает необходимость контроля за весом детей.

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