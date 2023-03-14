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1 минуту назад

5 самых распространенных болезней пожилых людей

Клопс.Ru

Среди заболеваний пожилых людей на первом месте стоят патологии сердца.

5 самых распространенных болезней пожилых людей
Фото: UnsplashUnsplash

Состояние способно прогрессировать и без лечения приведёт к тяжёлым последствиям.

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Терапевт Яна Белоусова назвала «Клопс» 5 самых распространённых болезней пожилых людей.

Атеросклероз

Состояние может стать причиной ишемической болезни сердца, инфаркта, а также вызвать артериальную гипертензию и тромбоз сосудов головного мозга. Симптомы повышенного давления: шаткая походка, головные боли, шум в ушах, слабость. Ишемия сердца сопровождается общим недомоганием, болями в сердце, одышкой, снижением остроты зрения и умственной активности.

Деменция

Ещё одно частое возрастное заболевание — потеря памяти. Сначала кратковременные эпизоды, затем они становятся чаще и переходят в долговременные, когда человек уже не может сам позаботиться о себе. Чтобы предотвратить потерю памяти, нужно читать книги и пересказывать их, разгадывать кроссворды и общаться с людьми.

Заболевания суставов

Изменения костной системы со временем дают о себе знать. Теряется эластичность и прочность суставов, снижается уровень важнейших микроэлементов (кальция, магния и фтора), что приводит к остеопорозу. Любое падение может привести к перелому и дальнейшей инвалидизации.

Онкология

У людей старше 60 лет рак диагностируется в 70% случаев. Появление злокачественных образований в пожилом возрасте обусловлено накоплением молекулярных нарушений. Стоит насторожиться, если наблюдается потеря аппетита и веса, боли в животе, длительный беспричинный кашель, слабость и высокая утомляемость.

Сахарный диабет

К факторам риска относят нездоровое питание, плохую экологию, малоподвижный образ жизни, а первыми «звоночками» будет сильная сухость во рту, выраженная жажда, частые мочеиспускания, слабость и потливость.

«Пациентам после 40 лет необходимо раз в год сдавать биохимический анализ крови, гормоны, ЭКГ и делать УЗИ брюшной полости. Раз в пять лет — проходить колоноскопию. Женщинам нужно посещать гинеколога и делать маммографию каждые два года, а мужчинам — сдавать анализ на ПСА, мочевую кислоту и кал на скрытую кровь», — предупредил врач.

Болезни и лекарства,
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