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1 час назад

Психиатр перечислил неочевидные симптомы шизофрении

Клопс.Ru

Весной становится актуальной проблема обострения психических заболеваний. Калининградский психиатр Сергей Хайруллин рассказал, в каком возрасте появляются первые симптомы шизофрении и что они из себя представляют.

Психиатр перечислил неочевидные симптомы шизофрении
Фото: unsplash.comunsplash.com

Неочевидными проявлениями болезни, которым многие не придают значения, являются нарушение сна и аппетита: «Если человек перестаёт спать или есть, то со временем появляются галлюцинации, человек начинает рассказывать бред, нелепо себя вести».

Также заболевание является эндогенным. Это значит, что его ген может быть у каждого человека, но неизвестно, активируется он или нет. Именно поэтому не стоит игнорировать симптомы или пытаться самим с ними справиться. Чем раньше обратиться к психиатру, тем лучше.

Запустить эту болезнь может множество факторов. Например, стрессовые ситуации:

«Обычно в возрасте 16-18 лет начинается это заболевание, и запустить его могут даже тяжёлые экзамены, другие умственные или физические нагрузки».

Если ребёнок до 16 лет разговаривает сам с собой, часто уединяется, раздражительный, то это повод обратиться к врачу.

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