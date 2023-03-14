Психиатр перечислил неочевидные симптомы шизофрении

Неочевидными проявлениями болезни, которым многие не придают значения, являются нарушение сна и аппетита: «Если человек перестаёт спать или есть, то со временем появляются галлюцинации, человек начинает рассказывать бред, нелепо себя вести».

Также заболевание является эндогенным. Это значит, что его ген может быть у каждого человека, но неизвестно, активируется он или нет. Именно поэтому не стоит игнорировать симптомы или пытаться самим с ними справиться. Чем раньше обратиться к психиатру, тем лучше.