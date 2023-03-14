Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
33 минуты назад

Почему грипп опасен для сердца

runews24.ru

Эксперты рассказали, почему грипп намного опаснее для сердца, чем обычные ОРВИ. Болезнь сильно интоксицирует тело и может неблагоприятно повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы, особенно у людей, страдающих болезнями сердца.

Почему грипп опасен для сердца
Фото: runews24.rurunews24.ru

Осложнения могут возникнуть и у здоровых людей, включая миокардит и сердечную недостаточность. Так, специалисты Пензенского центра общественного здоровья и медицинской профилактики указывают на основные симптомы заболевания, которые вызывают одышку, быструю утомляемость, учащенное сердцебиение, сбои сердечного ритма и боли грудной клетки при движении.

В некоторых случаях может подниматься температура и понижается артериальное давление. Сотрудники медцентра в своём Telegram-канале напомнили местным жителям, что важно регулярно проходить диагностику, чтобы вовремя обнаружить заболевание.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий