Почему грипп опасен для сердца

Эксперты рассказали, почему грипп намного опаснее для сердца, чем обычные ОРВИ. Болезнь сильно интоксицирует тело и может неблагоприятно повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы, особенно у людей, страдающих болезнями сердца.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Осложнения могут возникнуть и у здоровых людей, включая миокардит и сердечную недостаточность. Так, специалисты Пензенского центра общественного здоровья и медицинской профилактики указывают на основные симптомы заболевания, которые вызывают одышку, быструю утомляемость, учащенное сердцебиение, сбои сердечного ритма и боли грудной клетки при движении.