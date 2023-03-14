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2 часа назад

Язва желудка: чем опасна и как распознать? Отвечает гастроэнтеролог

Секрет Фирмы

В России язву желудка можно встретить примерно у 10 % населения. Какие симптомы есть у этой болезни?

Язва желудка: чем опасна и как распознать
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам врача-гастроэнтеролога, диетолога НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Артура Бернацкого, у неё почти нет характерных именно для неё признаков. Заболевание чаще всего можно обнаружить только при помощи гастроскопии. При этом Бернацкий назвал язву желудка предраковым состоянием. Язву желудка надо лечить и внимательно следить за её развитием, подчеркнул специалист. По словам эксперта, у людей, которые от неё страдают, появляются сильные боли от голода, а после еды проходят.

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«Такой симптом на 90 % говорит о язве. Но это классика — "как по учебнику", и это редко встречается. Вся остальная симптоматика не специфична, включая отрыжку и изжогу», — рассказал он.

Как узнать, есть ли у тебя язва желудка?

Как ранее рассказала гастроэнтеролог Татьяна Елисеева, сильная ноющая боль после еды — один из симптомов язвы желудка. Ощущение, похожее на голод, — типичная картина для этого заболевания. Ещё некоторые жалуются на жгучую боль.

От язвы до рака

Язва при этом может превратиться в рак желудка, однако симптомы этого смертельного заболевания появляются, когда опухоль прорастает в мышечный слой желудка, тогда и начинает что-то болеть. Как правило, это уже 3-я стадия заболевания и даже начались метастазы. Однако не пропустить рак желудка всё-таки можно, успокоил Бернацкий. Врач рекомендовал регулярно проходить профилактическое обследование. Он рассказал, что самый точный метод — фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), к нему обязательно нужно прибегать после 35 лет, а если у членов семьи был рак желудка, то после 30.

Причины рака желудка

  • бактерия Helicobacter pylori;
  • хроническая и часто рецидивирующая язва желудка;
  • курение;
  • алкоголь;
  • воздействие химических веществ;
  • неправильное питание;
  • стресс;
  • генетическая предрасположенность.

Для любого человека нет страшнее диагноза, чем «онкология», потому что смертность от неё большая, а лечение дорогое, неприятное и не всегда эффективное. Но рак с каждым годом только молодеет и активно распространяется по населению. Врачи объясняют, что он не так страшен на ранних стадиях, важно лишь его поймать. Для этого нужно регулярно обследоваться, а где и как — в нашем материале .

Болезни и лекарства,Татьяна Елисеева,
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