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33 минуты назад

При каких симптомах нужно срочно обратиться к эндокринологу

РИА "ФедералПресс"

Россиянкам назвали симптомы, при которых визит к специалистам нельзя откладывать. Что нужно сделать, чтобы предупредить возможные осложнения, рассказала врач-эндокринолог.

При каких симптомах нужно срочно обратиться к эндокринологу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Прежде чем начать лечение и принимать препараты, следует пройти полное обследование. Обычно пациенты связывают анемию с низким содержанием железа в организме, но это заболевание может быть связано с щитовидной железой, а именно с гормонами ТТГ и Т4», – предупреждает врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова.

Щитовидная железа оказывает влияние практически на все процессы в организме, особенно у женщин. Отеки часто связывают с нарушением работы почек или сердечно-сосудистой системы, но причина может заключаться в нарушении функции щитовидки.

Также на проблемы могут указывать изменения продолжительности и частоты менструального цикла, что влияет на детородную функцию, передает Life.ru.

«Гипотиреоз может являться одной из причин проблем с зачатием ребенка и вынашиванием беременности. Поэтому, если беременность не наступает или возникают сложности с вынашиванием ребенка, нужно обязательно посетить эндокринолога», – отмечает врач высшей квалификации.

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