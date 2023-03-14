При каких симптомах нужно срочно обратиться к эндокринологу

Россиянкам назвали симптомы, при которых визит к специалистам нельзя откладывать. Что нужно сделать, чтобы предупредить возможные осложнения, рассказала врач-эндокринолог.
«Прежде чем начать лечение и принимать препараты, следует пройти полное обследование. Обычно пациенты связывают анемию с низким содержанием железа в организме, но это заболевание может быть связано с щитовидной железой, а именно с гормонами ТТГ и Т4», – предупреждает врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова.
Щитовидная железа оказывает влияние практически на все процессы в организме, особенно у женщин. Отеки часто связывают с нарушением работы почек или сердечно-сосудистой системы, но причина может заключаться в нарушении функции щитовидки.
Также на проблемы могут указывать изменения продолжительности и частоты менструального цикла, что влияет на детородную функцию, передает Life.ru.
«Гипотиреоз может являться одной из причин проблем с зачатием ребенка и вынашиванием беременности. Поэтому, если беременность не наступает или возникают сложности с вынашиванием ребенка, нужно обязательно посетить эндокринолога», – отмечает врач высшей квалификации.