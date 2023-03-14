При каких симптомах нужно срочно обратиться к эндокринологу

«Прежде чем начать лечение и принимать препараты, следует пройти полное обследование. Обычно пациенты связывают анемию с низким содержанием железа в организме, но это заболевание может быть связано с щитовидной железой, а именно с гормонами ТТГ и Т4», – предупреждает врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова.