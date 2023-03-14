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3 часа назад

Врач напомнила о важности регулярных обследований щитовидки

RT на русском

Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что проверять и обследовать щитовидную железу нужно регулярно.

Врач напомнила о важности регулярных обследований щитовидки
Фото: unsplashunsplash

В беседе с Life.ru врач посоветовала не заниматься самолечением при таких симптомах, как выпадение волос, сухость кожи и ломкость ногтей, а пройти медицинское обследование, чтобы определить причину. То же касается и анемии.

«Обычно пациенты связывают анемию с низким железом в организме, но это заболевание может быть связано с щитовидной железой, а именно с гормонами ТТГ и Т4. В зависимости от причины заболевания лечение может существенно изменяться», — предупредила Бинатова.

Она также отметила, что такой симптом, как отёки, часто связывают с нарушением работы почек или сердечно-сосудистой системы. Однако и тут причина может заключаться в нарушении функции щитовидной железы.

Болезни и лекарства,
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