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56 минут назад

Кардиолог назвала опасный пульс для пожилых людей

Москва24

Пульс выше 80 ударов в минуту является опасным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

Кардиолог назвала опасный пульс для пожилых людей
Фото: М24М24

"Для пожилых людей лучше, чтобы пульс был пореже, нежели частый. Потому что сердце само себя кровоснабжает в фазу диастолы. Фаза диастолы – это когда сердечная мышца расслабляется в интервале между сокращениями. То есть идет удар, потом расслабление, затем следующий удар. В фазу диастолы усиливается кровоток по коронарным сосудам, которые питают сердце", – пояснила специалист.

Чем чаще сердце бьется, тем меньше оно само себя кровоснабжает. То есть фаза диастолы начинает укорачиваться. В результате меньше крови поступает по коронарному руслу. Учитывая, что у пожилых людей нередко бывают бляшки в сосудах, атеросклероз, то увеличение частоты сердцебиения и снижение питания сердца может привести к инфарктам, ишемии.

Юлия Маршинцева – врач-кардиолог

По словам кардиолога, идеальным для пожилых является пульс в 60–70 ударов в минуту. Если значение выше, то стоит обратиться к врачу, чтобы вернуть его к норме.

"Если пульс частит, то есть он выше 80, нужно пить специальные лекарства. Они имеют ряд противопоказаний, поэтому их обычно подбирает врач", – заключила Маршинцева.

Ранее главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева объяснила, какое давление несет риски для здоровья возрастной категории граждан. По словам эксперта, если оно держится выше 140 продолжительный период времени, то это чревато инсультом или инфарктом. Ткачева добавила, что гипертония может наблюдаться по разным причинам. В частности, если пациент неправильно принимает медикаменты и не следует рекомендации лечащего специалиста.

Болезни и лекарства,Ольга Ткачева,Минздрав РФ,
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