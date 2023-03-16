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2 часа назад

Названы вызывающие рак вирусы

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Вирусы, способные вызвать рак, в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал доктор и телеведущий Александр Мясников. По его словам, онкологическое заболевание может развиться из-за герпеса и вируса папилломы человека.

Врач рассказал, что 17 процентов случаев онкологических заболеваний провоцируют различные вирусы. Среди них: вирус герпеса (вирус Эпштейна-Барр, восьмого типа), вирус папилломы человека, вирусы гепатитов B и С, полиомавирус клеток Меркеля и Т-лимфотропный вирус человека.

При этом вирус в организме не всегда является прямым предшественником рака. Вероятность развития онкологического заболевания увеличивают и другие факторы: хронические заболевания, наследственность, метаболический синдром и иммунодефицит.

Болезни и лекарства,Видео,Александр Мясников,
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