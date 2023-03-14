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42 минуты назад

Стало известно, когда в поликлиниках появится новая вакцина от аллергии

Российская Газета

Новая российская вакцина от аллергии появится в поликлиниках через полтора-два года. Об этом говорится в официальном ТГ-канале сайта Объясняем. РФ.

Стало известно, когда в поликлиниках появится новая вакцина от аллергии
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Отмечается, что препарат сейчас проходит клинические испытания, и он поможет справится с недугом аллергикам, которые страдают от пыльцы березы.

Причем, это первая вакцина, которая не просто борется с симптомами, но излечивает больных. Достаточно от трех до пяти профилактических инъекций, чтобы надолго избавиться от аллергии. Даже если перестать прививаться, в последующие 8-10 лет она не вернётся, следует из материала.

Вакцина против аллергии на березовую пыльцу разработана учеными Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) совместно с Венским медуниверситетом. По словам разработчиков, пациент получает серию инъекций и приобретает нечувствительность к аллергенам на некоторое время. При этом препарат защищает также от сходных с березовой пыльцой аллергенов, к которым относится яблоко, персик, арахис, соя, пояснил заместитель директора по науке и инновациям Института иммунологии Игорь Шиловский.

Болезни и лекарства,Игорь Шиловский,ФМБА России,
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