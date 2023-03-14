Названы самые популярные средства в России для укрепления иммунитета

— Самым популярным средством для укрепления иммунитета в этом году стала эхинацея — ее продажи на Ozon в феврале выросли в 2,6 раза год к году. Эхинацею покупают в основном в таблетках, обычных и растворимых, капсулах, а также в составе различных витаминных комплексов — с витамином С, цинком, шиповником, рыбьим жиром, омега 3 и другими, — говорится в сообщении.