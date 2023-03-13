Как сделать вакцинацию эффективнее

Новое исследование предполагает, что хороший ночной сон повышает эффективность вакцинации. Учёные надеются, что полученные результаты дадут людям некоторый контроль над своим иммунитетом.

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Оказалось, что если спать менее шести часов ночью, то вырабатывается значительно меньше антител после прививки. По словам исследователей, дефицит иммунного ответа в этом случае эквивалентен ослаблению иммунитета через два месяца.