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1 час назад

Как сделать вакцинацию эффективнее

Ferra.ru

Новое исследование предполагает, что хороший ночной сон повышает эффективность вакцинации. Учёные надеются, что полученные результаты дадут людям некоторый контроль над своим иммунитетом.

Как сделать вакцинацию эффективнее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что если спать менее шести часов ночью, то вырабатывается значительно меньше антител после прививки. По словам исследователей, дефицит иммунного ответа в этом случае эквивалентен ослаблению иммунитета через два месяца.

Также выяснилось, что плохой сон уменьшает выработку антител у взрослых в возрасте от 18 до 60 лет больше, чем у людей старше 65 лет.

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