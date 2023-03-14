Вирусолог объяснил, насколько опасна лихорадка денге

Руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил, насколько опасна лихорадка денге сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

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Ранее появилась информация, что трое жителей Красноярска заразились лихорадкой денге на отдыхе в Таиланде. Среди заболевших есть ребенок, которому исполнился один год. С начала 2023 года в регионе медики зафиксировали пять случаев заболевания.

"Этот вирус переносится москитами. Есть неутешительная статистика. Ежегодно порядка 300–400 миллионов людей инфицируется этим вирусом", – сказал эксперт.

По словам Волчкова, чаще всего заболеванию подвержены жители Южной Азии, Центральной и Южной Америки, Африки. Кроме того, каждый год от лихорадки денге умирают порядка 40 тысяч человек. В основном это проблема малообеспеченных стран, поэтому она не решается системно.

Вирусолог уточнил, что вакцина от лихорадки денге существует. Ее делают тем, кто уже переболел инфекцией или же тем, кто направляется в регионы, где существует большая вероятность заражения вирусом.

"Фактически можно было бы провозгласить пандемию денге, которая началась и не заканчивается последние 30–50 лет", – добавил Волчков.