Названы самые опасные хронические заболевания

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала россиянам самые опасные и распространенные в стране хронические заболевания. Ее цитирует издание «Вечерняя Москва».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По ее словам, одними из самых распространенных в России стали болезни сердечно-сосудистой системы — от них в стране умирает больше половины людей.

«Это атеросклероз сосудов и как его осложнение — инфаркты и инсульты. Распространенные проблемы с сердцем — артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца», — перечислила смертоносные диагнозы врач.

Также, по ее словам, в последнее время в стране растет заболеваемость сахарным диабетом второго типа. Кроме того, у россиян нередки заболевания дыхательной системы, добавила Чернышова.

«Встречается хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), с ней все серьезнее. Основной фактор — курение, каждый курильщик имеет риск заболеть ХОБЛ. Здесь важно вовремя лечить, потому что каждое обострение ухудшает ситуацию безвозвратно, снижая дыхательный резерв человека», — предупредила она.