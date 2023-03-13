В каких случаях антибиотики бесполезны

Приём антибиотиков без консультации со специалистом может оказаться бесполезным, а в некоторых случаях способен нанести вред. Об этом «Клопс» рассказала врач-терапевт, клинический фармаколог Екатерина Моисеева.
Антибиотики — это группа лекарственных препаратов, обладающих целенаправленным действием только на микробную клетку. Они эффективны исключительно в борьбе с инфекцией, вызванной бактериями. Против заболеваний с вирусной природой эти медикаменты бессильны.
«Следует напомнить, что препарат относится к ряду лекарств, которые отпускаются строго по рецепту врача. Если человек начнёт их просто принимать, например, при симптомах простуды, то он не только не добьётся желаемого результата, а наоборот, осложнит своё состояние. Может быть вызвана диарея и аритмия сердца»,— поясняет врач.
Антибиотики также не действуют на грибковые заболевания, глистов, простейших возбудителей инфекции — например, лямблий и амёб. Один вид лекарства не сможет спасти от всех видов бактерий, так как формируется их устойчивость к конкретному препарату.
«При последующей бактериальной инфекции — цистите или пневмонии — есть большой риск, что целый ряд антибиотиков будет неэффективен. Тогда доктор назначает пациенту сдать посев на определение бактерии и установление чувствительности к антибиотикам, чтобы подобрать лечение», — добавляет Моисеева.
Очень важно соблюдать дозы и кратности приёма, прописанные врачом. Если пациент почувствует улучшение и забросит курс антибиотиков, «инфекция может перейти в хроническую форму».