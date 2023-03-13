В каких случаях антибиотики бесполезны

«Следует напомнить, что препарат относится к ряду лекарств, которые отпускаются строго по рецепту врача. Если человек начнёт их просто принимать, например, при симптомах простуды, то он не только не добьётся желаемого результата, а наоборот, осложнит своё состояние. Может быть вызвана диарея и аритмия сердца»,— поясняет врач.