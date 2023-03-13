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1 час назад

В каких случаях антибиотики бесполезны

Клопс.Ru

Приём антибиотиков без консультации со специалистом может оказаться бесполезным, а в некоторых случаях способен нанести вред. Об этом «Клопс» рассказала врач-терапевт, клинический фармаколог Екатерина Моисеева.

В каких случаях антибиотики бесполезны
Фото: unsplashunsplash

Антибиотики — это группа лекарственных препаратов, обладающих целенаправленным действием только на микробную клетку. Они эффективны исключительно в борьбе с инфекцией, вызванной бактериями. Против заболеваний с вирусной природой эти медикаменты бессильны.

«Следует напомнить, что препарат относится к ряду лекарств, которые отпускаются строго по рецепту врача. Если человек начнёт их просто принимать, например, при симптомах простуды, то он не только не добьётся желаемого результата, а наоборот, осложнит своё состояние. Может быть вызвана диарея и аритмия сердца»,— поясняет врач.

Антибиотики также не действуют на грибковые заболевания, глистов, простейших возбудителей инфекции — например, лямблий и амёб. Один вид лекарства не сможет спасти от всех видов бактерий, так как формируется их устойчивость к конкретному препарату.

«При последующей бактериальной инфекции — цистите или пневмонии — есть большой риск, что целый ряд антибиотиков будет неэффективен. Тогда доктор назначает пациенту сдать посев на определение бактерии и установление чувствительности к антибиотикам, чтобы подобрать лечение», — добавляет Моисеева.

Очень важно соблюдать дозы и кратности приёма, прописанные врачом. Если пациент почувствует улучшение и забросит курс антибиотиков, «инфекция может перейти в хроническую форму».

Болезни и лекарства,Екатерина Моисеева,
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